Delimitación de Santurbán puede retrasarse por estudios pedidos por ambientalistas

Pese a que la Corte Constitucional fijó el 16 de julio para que el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible entregue la nueva delimitación del páramo de Santurbán, el Comité de la Defensa del Agua pidió que se extienda el plazo para realizar un estudio hidrológico que permita determinar que la minería, en zonas aledañas al páramo, no afectarán el ecosistema.



“Nuestra propuesta contempla una serie de estudios fundamentales e imprescindibles que debe tenerse en cuenta en todo proceso de delimitación, como lo son los estudios hidrogeológicos que no contempló la delimitación de Santurbán que fue expedida en diciembre de 2014”, dijo Erwing Rodríguez Salah, miembro del Comité de la Defensa del Agua.



Sin embargo, el ministro de Ambiente, Ricardo Lozano, enfatizó que para el 16 de julio estará lista la delimitación de Santurbán. Para lograr cumplir el plazo, la cartera adelanta en tiempo récord la socialización con las comunidades y de esta manera cumplir con la fecha estipulada por la Corte Constitucional en la sentencia T-361.



“Estamos cumpliendo, por supuesto, el acercamiento ha sido muy positivo con las comunidades (…) Estamos con las consultas e iniciamos muy pronto la concertación”, dijo el ministro Lozano.



El temor de los ambientalistas y la expectativa de la comunidad que vive en cercanías de Santurbán es el licenciamiento que avanza en la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales, Anla, para el proyecto minero Soto Norte a cargo de la multinacional Minesa.



Sobre este tema, el jefe de la cartera de Ambiente enfatizó que el Gobierno Nacional debe ser muy objetivo.



“Nosotros estamos hablando de objetividad por parte del Ministerio, debe garantizarse, hemos respondido frente a lo que nos compete a nosotros y entre nuestras propias funciones llegará el momento que debemos conceptuar frente a la delimitación como de la propia licencia”, sostuvo.



El Ministerio de Ambiente también ha sido enfático en advertir que nadie que viva dentro de la línea de páramo saldrá de ahí. Sin embargo, se buscan alternativas para una economía sostenible para esas comunidades porque la ley no permite que se desarrollen algunas actividades agrícolas, como por ejemplo, la ganadería.



Las comunidades esperan alternativas para desarrollar su desarrollo y economía.