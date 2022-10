Director de la CAR ratifica que se retira de plan para descontaminar río Bogotá

El director de la Corporación Autónoma de Cundinamarca, CAR, Néstor Franco, en diálogo con BLU Radio, ratificó que se retira del plan para descontaminar el río Bogotá.

El funcionario justificó su decisión como un efecto colateral de la sanción que en su contra impuso la Procuraduría, que lo destituyó e inhabilitó por 10 años por supuestas irregularidades en la contratación de la planta de tratamiento de aguas residuales (PTAR) de Chía.

“En opinión de la Procuraduría, para firmar un convenio entre dos instituciones públicas que tenga como fin realizar una obra por alguna de ellas es requisito perentorio que antes de firmar el convenio se cuente con los diseños definitivos de la obra que se va a ejecutar”, dijo Franco.

En ese sentido, el funcionario enfatizó en que, dado que no tiene toda la documentación para respaldar el proyecto, él no puede “desafiar” a la Procuraduría.

“Siendo respetuoso de una decisión que está en curso, (…) no estoy reconociendo que he firmado de manera ilegal un convenio, sino que esta nueva lectura que le da el organismo de control disciplinario me impone a prevención por higiene contractual esperar la decisión final de la Procuraduría”, puntualizó.