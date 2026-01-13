El 2025 fue el tercer año más caluroso jamás registrado: científicos temían esta cifra

El año 2025 fue el tercero más cálido registrado jamás, si bien desde 2023 es la primera vez que en un periodo de tres años las temperaturas mundiales superan de media 1,5 °C en comparación con el nivel preindustrial, el umbral fijado en el Acuerdo de París para limitar el calentamiento global a largo plazo.

El año pasado fue solo 0,01 °C más frío que 2023 y 0,13 °C más templado que 2024, el ejercicio más cálido registrado a nivel global, según el informe anual publicado este miércoles por el Centro Europeo de Previsiones Meteorológicas a Plazo Medio (CEPMPM), que gestiona los Servicios de Cambio Climático (C3S) y de Vigilancia Atmosférica (CAMS) de Copernicus (C3S) para la Comisión Europea (CE).

En concreto, la temperatura media mundial en 2025 fue de 14,97 °C, 0,59 °C por encima del promedio del periodo de referencia 1991-2020.



El tercer año más cálido también para Europa

Para Europa 2025 fue también el tercer año más cálido, con una temperatura media de 10,41 °C, 0,30 °C por debajo del récord de 2024 y 1,17 °C por encima de la media.

Aunque 2025 no fue el más cálido de los registros sí contribuyó a que las temperaturas globales de los últimos tres años (2023-2025) "promediaran más de 1,5 °C por encima del nivel preindustrial (1850-1900), lo que marca la primera vez que un período de tres años supera el límite de 1,5 °C", recalca el informe.



Blu Radio - AFP Blu Radio - AFP

Esto se debió principalmente a la acumulación de gases de efecto invernadero en la atmósfera y unas temperaturas superficiales del mar excepcionalmente altos en todo el océano, asociadas con el fenómeno de El Niño y otros factores de variabilidad oceánica, agravados por el cambio climático.

El jefe de Observación de la Tierra en la CE, Mauro Facchini, señaló que "ninguno de nosotros deseaba alcanzar este hito".

Publicidad

En 2025 la temperatura media global del aire en superficie fue 1,47 °C superior al nivel preindustrial (1850–1900), aunque inferior al nivel alcanzado en 2024 de 1,60 °C, el año más cálido registrado.

El nivel actual de calentamiento global a largo plazo es de alrededor 1,4 °C superior al nivel preindustrial, por lo que el límite de 1,5 °C establecido en el Acuerdo de París "podría alcanzarse a finales de esta década, más de una década antes de lo previsto", según el ritmo de calentamiento actual.



Ningún país se libra del cambio climático

"El mundo se está acercando rápidamente al límite de temperatura a largo plazo establecido por el Acuerdo de París. Estamos destinados a sobrepasarlo. La elección que tenemos ahora es cómo gestionar mejor ese inevitable rebasamiento y sus consecuencias para las sociedades y los sistemas naturales", indicó director del C3S, Carlo Buontempo, que recuerda que los últimos 11 años han sido los más cálidos.

El año pasado las temperaturas medias anuales alcanzaron su valor más alto en la Antártida y el segundo más alto en el Ártico.

Antártida Foto: AFP

Publicidad

También se observaron temperaturas anuales récord en varias otras regiones, especialmente en el Pacífico noroccidental y suroccidental, el Atlántico nororiental, el extremo oriental y noroccidental de Europa y en Asia central.

La responsable estratégica para el clima del C3S, Samantha Burgess, sentenció en la presentación del informe que "no hay ningún país ni ciudad que se haya librado del cambio climático".

De hecho, en 2025, la mitad de la superficie terrestre mundial experimentó más días que de costumbre con un fuerte estrés térmico, definido como una sensación térmica de 32 °C o superior y reconocido por la Organización Mundial de la Salud (OMS) como la principal causa de muertes relacionadas con el clima a nivel mundial.

Las altas temperaturas en áreas secas y ventosas también contribuyeron a la propagación de incendios forestales, que produjeron contaminantes atmosféricos tóxicos, como fue el caso en partes de Europa, incluida España, y América del Norte.

Con todo, destacan el CEPMPM y Copernicus, es posible que 2026 se encuentre entre los cinco años más cálidos y que otro fenómeno como El Niño tenga lugar, es decir, un evento climático en el que las aguas del océano Pacífico central y oriental sufren un calentamiento anómalo y afectan a las pautas meteorológicas alrededor del mundo.

"Es solo cuestión de tiempo. No es cuestión de si ocurrirá, sino de cuándo, ya que podría ser a finales de este año, el año que viene o dentro de dos años", advirtió Buontempo.