Experto explica razones del colapso ecológico en Ciénaga Grande de Santa Marta

Partiendo del hecho que el fenómeno de El Niño golpea a los humedales, en casos como la “mortalidad masiva de los chigüiros, la muerte de la laguna de Cucunubá, el colapso de la laguna de Fúquene”, Andrade asegura que “nosotros ya hemos construido la vulnerabilidad”.

“Hace rato entramos en la trayectoria de colapsos ecológicos y sociales en todos los espacios del agua, espacios de humedales”, declaró el experto, quien sostiene que lo que hoy está sucediendo en la ciénaga es una “señal muy importante para que comencemos a repensar la gestión de los humedales”.

Según el análisis de Andrade, en los últimos años se ha dedicado especial atención a delimitar con precisión los llamados ecosistemas estratégicos, como herencia de la locomotora minera, “pero en este momento tenemos que mirar cuáles son los aspectos sociales y ecológicos que estructuran la persistencia de esos espacios de humedales”.

Así, plantea que en realidad lo que se ve en Ciénaga Grande es “una ‘guerra por el agua’, azuzada por la muy baja gobernabilidad”.

“En la Ciénaga Grande de Santa Marta el problema no es la urbanización, el problema no son los pescadores, el problema es que le quitaron el agua, y cuando llegó El Niño no había agua suficiente para que entrara a la ciénaga, por eso el colapso ecológico y social”, concluyó.

Escuche en el audio adjunto la entrevista completa de Germán Andrade en Blu Verde sobre la crisis en Ciénaga Grande de Santa Marta.