Gobiernos no tienen por qué promover el fracking: Eduardo Gudynas experto en el tema

Eduardo Gudynas, uruguayo, experto y autor antifracking, respondió tajantemente que el fracking es una práctica que no se debería hacer en ningún país.

Para el experto, los gobiernos no asumen las consecuencias del fraking. “Los que promueven el fracking, las empresas o el gobierno, no van a bordo del avión de fracking, si el avión se estrella, en un episodio de derrame o de contaminación, ellos no asumen ningún riesgo porque no estaban en ese avión”, dijo.

Aseguró que quienes generalmente pagan las consecuencias son el pueblo y las comunidades.

“Cuando hay un accidente en el sector de hidrocarburos los que pagan las consecuencias son la naturaleza y las comunidades locales, municipios, departamento y el Gobierno Nacional que es el que tiene que poner el dinero para las reparaciones”, explicó.

