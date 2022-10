Había la intención de matar al oso, le propinaron seis disparos: Corpoguavio

El director Corpoguavio, Oswaldo Jiménez, aseguró que la muerte del oso de anteojos en el Parque Nacional Natural fue ejecutada por campesinos de la zona que lo ultimaron con una escopeta de perdigones.



Según Jiménez, al oso le propinaron 6 disparos y fue emboscado por quienes lo mataron, pues lo encontraron en un lugar en el que no representaba ninguna amenaza para la población.



“Se trata de eliminar el oso por una amenaza que existe por compararlo con un asesino de ganado, lo cual no es así. Lo eliminaron por una amenaza”, señaló Jiménez.



El director de Corpoguavio indicó que “inteligencia de la Policía está en el lugar de los hechos” y que se espera que en una semana se puedan tener resultados de la investigación.



“La necropsia muestra que se utilizó una escopeta de perdigones doble 00 de los más grandes y le propinaron 6 disparos, lo cual confirma que sí había intención de matarlo, pues la sevicia era evidente. Fue a quema ropa”, agregó.



Jiménez aseguró que este animal no es agresivo y que siempre que siente presencia de humanos huye; sin embargo, dijo que los campesinos son los que invaden su territorio con ganado en alturas superiores a los 3.000 metros, razón por la que los encuentros con estos animales son más frecuentes, pero que no registran ningún peligro para la comunidad.



Por último, indicó que en la zona hay detectados 61 o 62 osos, y aprovechó para hacer un llamado a la población para que cada vez que haya presencia de osos en las fincas, adviertan a las autoridades para que los ahuyenten o los devuelvan a sus senderos prestablecidos.