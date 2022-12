IDIGER compró radar meteorológico y no tiene quién lo opere: Personería

Este equipo fue adquirido para ayudar a prevenir emergencias por fenómenos climáticos, está ubicado parque Industrial San Cayetano, y aunque está completamente equipado y funciona, no hay quien lo opere, el Instituto tuvo que hacer prórrogas al contrato porque no tenía claro el sitio para instalarlo y no previó capacitar el personal para su uso,



Juan Pablo Contreras, personero delegado para Veedurías, lamentó que el radar no funcione en plena época de lluvias.



"La Personería iniciará la actuación disciplinaria y enviará copia a la Fiscalía. El Distrito ni siquiera tenía claro dónde instalarlo, ni quién lo manejaría. No solo el Idiger recibió el aparato a satisfacción en febrero de 2016, sin ser puesto al servicio, sino que liquidó el contrato sin tener claras las cuentas con el contratista", añadió el funcionario.



Aún después de liquidado el contrato, al parecer el instituto no tiene claridad sobre si el radar y todos sus elementos adquiridos están exentos del impuesto del IVA.



Para completar, el Idiger según la Personería, no cuenta con personal idóneo para el manejo, obtención, procesamiento y uso de la información obtenida del radar.