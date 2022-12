Informe revela un desastre ecológico por malos manejos ambientales en la Refinería de Barrancabermeja

En un informe de la Contraloría General de la Nación quedaron reportado los problemas que tiene la Refinería de Barrancabermeja para atender emergencias ambientales y que “carece de medidas preventivas efectivas sobre eventos con residuos de hidrocarburos, que afectan el Río Magdalena y caños”.

Según el órgano de control, este año se han presentado 27 derrames con una grave afectación en los cuerpos de agua y las directivas no toman cartas en el asunto para evitar el daño ambiental.

“una carencia de medidas preventivas y correcticas efectivas. Tampoco parece haber un aprendizaje de las experiencias de aquellas contingencias que año a año se presentan en la Refinería de Barrancabermeja”, dice el informe.

Y agrega: “se deduce que las situaciones que se han presentado ya tienen origen y causa identificada, por lo que deberían establecerse medidas efectivas para su prevención. Por ejemplo: corrección de canales, cajas trampa, sistemas de evacuación y drenaje”.

Lo grave del asunto, también, es que el Complejo Industrial de Barrancabermeja “no cuenta con un plan de contingencia actualizado de acuerdo a los requerimientos normativos vigentes”.

“Si bien los vertimientos generados en la refinería no hacen parte del asunto auditado, la Contraloría evidenció que las fuentes hídricas cercanas al proyecto, Río Magdalena, caño El Rosario y Ciénaga Miramar, reciben las descargas autorizadas y están siendo afectadas por dicho proceso. Los vertimientos no cumplen con los requerimientos normativos, específicamente los parámetros, como lo estableció el concepto técnico SAA No. 0001038 del 2 de septiembre de 2019 de la Corporación Autónoma Regional de Santander –CAS”, señala el informe. S”, señala el informe.

Otro punto que preocupa a la ciudadanía y ambientalistas, es que hay “más de dos millones de metros cúbicos de lodos contaminados”.

“En la ubicación precisa de dicho proyecto, existe una gran riqueza hídrica, pero desde sus inicios, las áreas inundables o antiguas ciénagas cercanas a la refinería, terminaron convirtiéndose en lagunas o estanques aceitosos, conteniendo cerca de 2 millones de metros cúbicos de lodos contaminados y ocupando un área mayor de 150.000 metros cuadrados”, revela el informe.