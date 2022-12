Llenado de represa El Quimbo no tiene garantía ambiental, aseguran autoridades

En medio de una polémica se inició el llenado del embalse El Quimbo en el departamento del Huila. ( Lea también Piden a Emgesa que retire biomasa del vaso del Embalse ante riesgo ambiental ).

En días pasados el director de la CAM manifestó públicamente que el embalse no debería llenarse con vegetación al interior por los impactos ambientales que esto generaría e hizo un llamado a la ANLA para que no modificara la licencia a favor de la empresa EMGESA. No obstante iniciaron el llenado de la represa con la autorización de la ANLA, dejando el 20% del vaso de la represa con material vegetal, mucho de este material esta en veda y solo hasta tres días antes de la modificación de licencia se levantó la veda.

Dicha solicitud se hizo pública en Blu Verde y en tan solo dos días se publicó la resolución que modifica la licencia por ANLA y E EMGESA inició el llenado el mismo día que la ANLA publicó la información.

La Gobernación del Huila, la autoridad ambiental del departamento, la CAM y la fundación Curibano del Huila, denuncian que ese proceso administrativo se realizó al parecer de manera irregular pues ellos debieron ser notificados para tener el derecho a interponer un recurso de reposición; es decir, manifestar con pruebas su acuerdo o desacuerdo.

“Estamos sorprendidos, lamentamos que se haya dado de esta manera, lo consideramos altamente inconveniente y una burla”, manifestó Carlos Mauricio Iriarte, gobernador del Huila.

La represa está a 70 kilómetros al sur de Neiva, en el río Magdalena. Su área de influencia abarca los municipios de Gigante, Garzón, El Agrado, Altamira, Paicol y Tesalia. El proyecto tiene 8500 hectáreas y se abastecerá del río Magdalena y Suaza.

EMGESA responde

Lucio Rubio, presidente del Grupo Enel a través de EMGESA S.A., explicó por qué se llenó la represa sin cumplir con el trámite administrativo obligatorio.

“Una vez que fuimos notificados de la resolución de la ANLA # 0759 el 26 de junio. Una vez notificados y que cumplíamos a los requisitos para el inicio del llenado procedimos a notificar a las autoridades ambientales nacionales y regionales y la CAM de que una vez se dieran las condiciones procederíamos al lleno del embalse”, expresó.

En cuanto llenado del embalse con vegetación al interior, Rubio dijo que retiraron del embalse 250 mil metros cúbicos de biomasa y llevan 18 meses trabajando en el retiro de esa biomasa.

Por su parte, Santiago Duque uno de los rinólogos más reputados en Colombia e investigador de la Universidad Nacional, compartió sus conceptos técnicos con respecto al aprovechamiento forestal en la represa.

“Como hay una cubeta que será inundada es aprovechar al máximo el recurso forestal presente ahí para disminuir la biomasa en pie que quedaría inundada. Cualquier proceso que elimine la biomasa vegetal que hay en la cubeta debe hacerse para minimizar los efectos ambientales futuros”, explicó.

Dijo que dejar ese material en el embalse es grave por la pequeña vegetación que queda ahí. “