Mano dura para quienes sigan gastando agua en el país

Modificación consumo excesivo

Teniendo en cuenta los resultados iniciales de la aplicación de la resolución expedida por la Comisión de Regulación de Agua Potable y Saneamiento Básico (CRA 726 de 2015) en la que se sanciona con tarifas más altas el consumo excesivo de agua, el Gobierno Nacional emitió una modificación para mejorar la aplicación de dicha medida y superar algunos inconvenientes que se han presentado.

“Hemos observado que algunas empresas del servicio público de acueducto en el país no están realizando de manera efectiva la aplicación de la medida de consumo excesivo en algunos casos debido a los bajos niveles de instalación de medidores que hace que los consumos reportados no correspondan con la señal contenida en el desincentivo”, afirmó Luis Felipe Henao.

De acuerdo con la información del Ministro de Vivienda, otros inconvenientes identificados están relacionados con la falta de monitoreo que realizan las empresas prestadoras del servicio público de acueducto, de los caudales de las fuentes que abastecen los sistemas de los municipios del país.

“Con las medidas de la CRA, desde hoy es obligatorio para todas las empresas de acueducto pasar la información de los usuarios que estén derrochando agua, además disminuye el tiempo en el que podrán entregar esos datos, de lo contrario serán sancionadas, y estas empresas tendrán que presentar la carga de las pruebas de cuando no han pasado la información”, manifestó Henao Cardona.

Por eso a partir de hoy todas las empresas de acueducto del país deberán aplicar la medida por medio de la cual vía tarifa sancionarán a quien derroche agua.

“Esperamos que estas medidas sean permanentes, este fenómeno del niño nos alerta, el consumo que estaba desarrollando Colombia era irracional, muchos acueductos están captando más agua de la que necesitan y no están haciendo uso eficiente de la misma, en muchos municipios los racionamientos no son porque no haya suficiente agua sino porque las empresas de agua están siendo ineficientes, el problema es estructural, no solamente del fenómeno”.

El Ministerio de Vivienda y la CRA hicieron un llamado a la Superintendencia de Servicios Públicos para que hagan seguimiento a la instalación de medidores en cada uno de los hogares para poder implementar la sanción.

Modificación del consumo básico de agua

Un estudio realizado por la CRA - en donde se analizó el comportamiento de los usuarios residenciales del servicio de acueducto en 18 ciudades capitales de Colombia, considerando variables como el clima y el estrato en un período de 10 años- evidenció que el consumo promedio de agua en estos hogares había disminuido de manera significativa.

“Por esta razón, consideramos fundamental hacer una modificación del consumo básico, en la medida en que los consumos promedios del país han variado por efectos de un mayor uso racional del agua”, afirmó el ministro de Vivienda, quien agregó que con estas modificaciones lo que se busca es tener un consumo básico ajustado a la realidad actual, de tal forma que se pueda identificar cuáles son los consumos que representan derroche frente al líquido.

Los recientes acontecimientos producto del Fenómeno de El Niño mostraron la importancia de hacer un uso racional y eficiente del agua. Es por esto, que si se ha observado que el promedio del consumo básico de agua ha disminuido en el país, es importante dar las señales regulatorias adecuadas que permitan crear conciencia sobre el uso racional del agua y favorecer medidas que desincentiven consumos que estén por encima de lo que realmente requiere una familia para atender sus necesidades.

“Estas medidas no se toman de forma arbitraria, Colombia estaba invirtiendo en subsidios que se estaban desperdiciando, porque la gente en vez de ahorrar agua estaba consumiendo mucho más de lo que necesitaba, queremos que las familias sigan consumiendo el agua que necesitan pero dejaremos de subsidiar lo que no es necesario”, afirmó el Ministro.

Teniendo como base el estudio de la CRA y los resultados obtenidos para los estratos 1, 2 y 3, se propuso establecer los siguientes niveles de consumo básico para el país:

16 m3/suscriptor/mes para municipios ubicados en clima cálido,

13 m3/suscriptor/mes para municipios ubicados en clima templado y

11 m3/suscriptor/mes para municipios ubicados en clima frío.

Sin embargo, para alcanzar los rangos de consumo básico propuestos, se implementará una transición de dos años para todos los climas, hasta alcanzar el rango de consumo básico propuesto, como se observa a continuación:

El jefe de la cartera de vivienda aseguró que la tarea de preservar el recurso hídrico es de todos, “el mensaje para los ciudadanos es de ahorro y para las empresas es que sean más eficientes, entre menos pérdida podremos aumentar la cobertura de subsidios”.

Actualmente, el rango de consumo básico para todos los pisos términos en el país es de 20 metros cúbicos por hogar al mes.

“Es fundamental aclarar que no se van a eliminar los subsidios al consumo básico, por lo que se seguirá subsidiando el consumo básico para los estratos 1, 2, y 3, pero dentro de un rango menor, dada las nuevas condiciones de consumo que presenta actualmente el país”, anotó Henao Cardona.