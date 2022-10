Más de 250 mil vehículos han dejado de circular por pico y placa ambiental extendido

En Medellín, 270.816 vehículos dejaron de movilizarse durante el primer día de pico y placa ambiental extendido y se logró una disminución del 36% del parque automotor que recorre las calles en un día normal y a su vez, una reducción en las partículas contaminantes que mantienen a la ciudad en alerta ambiental.



El secretario de Medio Ambiente, Sergio Orozco, entregó un balance positivo con respecto a las medidas tomadas desde el 18 de febrero, las mismas que han generado 11.115 comparendos para los ciudadanos que no las acatan.



“Hasta ahora la decisión es levantar el pico y placa extendido mañana en horas de la tarde y el sábado volver con el de prevención. Hay que mirar que las estaciones realmente sí estén bien y que el tema meteorológico sea más favorable la semana entrante”, aseguró.

Transportadores de carga, inconformes con la medida

La Asociación de Transportadores de Carga aseguró que el pico y placa ambiental decretado en los tres días de alerta tiene en jaque su trabajo y está generando pérdidas económicas para el sector. Felipe Muñoz, vocero de ATC, dijo que entienden que primero está la salud, pero rechazan que no se busquen otras soluciones, distintas al pico y placa.



“Lo que nos molesta no es el tema de la contingencia, a nosotros también nos preocupa la calidad del aire, pero nunca se han preocupado por mirar qué otra opción tenemos”, manifestó Muñoz.



Precisamente, las restricciones para los vehículos de carga ocasionaron que en la Central Mayorista cambiaran los horarios. El analista de la central, Alfonso Marín dijo que ahora el proceso de cargue y descargue se hace entre las 3:00 y las 5:00 de la mañana para que los camiones puedan circular y explicó que aunque muchos no logran llegar antes de la restricción, no hay desabastecimiento de productos.