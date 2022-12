Pelea por el agua en la Sierra Nevada de Santa Marta

En la Sierra Nevada los campesinos han perdido sus cosechas y hoy se pelean por el agua. Para ellos está esta ha sido la temporada de sequía más larga de los últimos 25 años.

En las veredas Jolonura y Don Jaca, situados en jurisdicción de Ciénaga y Santa Marta en las estribaciones de la Sierra Nevada, el agua para el sustento la llevan en lomo de mula y por manguera de más de cuatro kilómetros de extensión, hace más de 2 años que no llueve, los cultivos se perdieron y los campesinos han tenido que vender la mayoría de sus animales, esto fue lo que le dijo Orlando López habitante de Don Jaca a Luis Oñate periodista de BLU en Santa Marta.

"Llevamos 4 años que no cae agua, apenas está empezando a caer agüita pero no hemos podido cultivar porque tenemos un vivero para reforestar y se nos está pasando el tiempo para hacerlo porque la falta de agua nos tiene afectados, no estamos haciendo nada, la gente está viviendo no sé cómo porque no podemos sembrar nada, nos habían aprobado un distrito de riegos pero al final lo echaron para atrás", señaló López, quien agregó que hay sectores donde se abastece agua con mangueras y los pobladores de la región han llegado a pelearse para obtener el preciado líquido.

Cabe anotar que una situación similar se registra en las veredas del cordón del Caribe situadas entre la capital del Magdalena y la Guajira.