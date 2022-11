¿Se abre la puerta para la explotación de petróleo y gas en el Amazonas?

Los representantes Gabriel Santos y Juan Carlos Losada hablaron en Mañanas BLU sobre el hundimiento del acto legislativo que de acuerdo con algunos congresistas podía abrir la posibilidad de que se explotaran hidrocarburos en la Amazonía.

El representante aseguró que en la actualidad “se explotan recursos hidrocarburíferos en la Amazonía” y que el abandono en la región “es algo incontrovertible”.

“Putumayo tiene una historia petrolífera y el Caquetá tiene unas cuencas”, declaró.

Santos aseguró que se buscaba hacer una moratoria absoluta, en la cual no cree.

“No creo en las moratorias absolutas antitécnicas. Creo en el ordenamiento territorial, creo en las pruebas ácidas para las instituciones, que son las que tienen que estar encargadas”, sostuvo.

“Eso no lo puede decidir la Constitución per se, eso lo deben decidir paneles de científicos, entidades adscritas”, declaró.

El representante Juan Carlos Losada controvirtió Gabriel Santos y aseguró que las intenciones en el Congreso se materializan en proposiciones.

“Uno no puede decir ‘nosotros no tenemos la intención de que se haga explotación de hidrocarburos en la Amazonía, pero eliminan el inciso que la prohíbe, sin presentar ninguna otra proposición, porque el representante Santos dice que a él lo que le molesta de la proposición es que se haga a través de una delimitación política y no hay delimitación que él ha llamado científica”, contestó Losada.

De acuerdo con Losada, en una década o menos, podría estarse hablando de sacar hidrocarburos de departamentos como Guaviare o Vichada y preguntó sobre la responsabilidad que le caería al Congreso si llegase a presentarse una emergencia como la de la Lizama (Santander) en territorios de la Amazonía colombiana.

Escuche esta discusión en Mañanas BLU 10:30, cuando Colombia está al aire:

