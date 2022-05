Video: águila se lleva a dos recién nacidos de nido de cigüeña; no pudo hacer nada para evitarlo

Ocurrió en Parque Nacional de Cabañeros, en la provincia de Ciudad Real, en España y las imágenes son impresionantes: en el nido uno de los ejemplares de cigüeña blanca se encuentra cuidando de dos pollos recién nacidos cuando son atacados por un ejemplar joven de águila real.

La cigüeña blanca observa cómo se aproxima la rapaz al nido y se incorpora para tratar de defenderlo, pero le resulta imposible ante el ataque repentino del águila real que de una sola pasada se lleva los dos pollos recién nacidos, dejando sólo en el nido el único huevo que todavía no había eclosionado.

El director del Parque Nacional de Cabañeros, Ángel Gómez, en declaraciones a Efe ha explicado que el personal del centro de recepción de visitantes de Casa Palillo, en cuyas pantallas informativas se recibe en directo la imagen del nido de cigüeña blanca, quedaron extrañados al detectar de un día para otro la falta de los dos pollos.

Ante tal hecho decidieron revisar las grabaciones que se guardan del nido, encontrándose con la sorpresa de que la ausencia de los pollos se debía a la depredación de una rapaz.

Inicialmente, ha señalado el director del parque nacional, "pensábamos que el ave que había depredado el nido había sido un ejemplar de águila imperial ibérica, pues a escaso kilómetro y medio, en plena raña, hay localizado un nido".

Sin embargo, ha continuado explicando: "Cuando hemos revisado fotograma a fotograma la acción, hemos podido comprobar que se trata de un ejemplar joven de águila real y no de una águila imperial".

"Es cierto que si se observa el vídeo de manera rápida da la impresión que puede ser un águila imperial, pero, una vez que la imagen se ve fotograma a fotograma se observa que lo que realmente depreda el nido es un águila real", ha comentado.

En cualquier caso, ha dicho que resulta sorprendente que una rapaz como el águila real tenga este tipo de comportamientos, y este registro, "aporta datos que para muchos eran desconocidos".

"No hay documentados muchos casos así"

"No es habitual que especies como el águila real o el águila imperial tengan un comportamiento depredador, al menos, no hay documentados muchos casos así, por eso, el hecho de que haya sido grabada robando esos dos polluelos no deja de ser sorprende", ha añadido Gómez.

En este mismo sentido, se han pronunciado a Efe miembros de la Sociedad de Historia Natural de Ciudad Real, quienes han comentado que se trata de un hecho nada habitual.

Para esta asociación la grabación realizada por el parque nacional aporta una información muy valiosa y nada conocida, ya que se tenía constancia de la depredación de nidos por otras especies como búhos reales o azores, pero, hasta ahora, no se conocían datos para el águila real.

Para estos especialistas el seguimiento de especies con cámaras o cámaras trampa ofrecen a veces sorpresas tan curiosas como la que ahora ha registrado el Parque Nacional de Cabañeros.

En este sentido, ha comentado que la vida animal esconde muchos secretos que aún se desconocen, reacciones de animales que resultan extrañas o curiosas, pero, que en muchos casos dan respuesta a lo que pasa en plena naturaleza.