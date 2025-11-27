Aumenta crisis financiera en la salud: 27 de noviembre de 2025 - Meridiano Blu, programa completo

Estos fueron los temas tratados en Meridiano Blu este jueves, 27 de noviembre de 2025:



La Procuraduría suspendió al director de inteligencia Wilmar Mejía y al General Juan Miguel Huertas tras las revelaciones de Noticias caracol de presuntos nexos con las disicdencias de alias 'Calarcá'.

El Ejércitió pidió a la Fiscalía la información de las investigaciones que tienen sobre el General Huertas para adelantar indagaciones internas.

Ricardo González, el segundo implicado en el asesinato de Jaime Esteban Moreno, fue llevado trasladado a la prisión de Cartagena

El Procurador General de la Nación Gregorio Eljach Pacheco advirtió que será severo en el desarrollo de la investigación de los nexos de las disidencias de alias 'Calarcá' con altos funcionarios de seguridad del Estado.

Deudas millonarias de la Nueva EPS siguen aumentando la criris financiera, ahora, en varias clínicas de Santander.

Se activó el plan de vigilancia para fin de año para el uso indebido de la pólvora en Colombia.

