Aún no hay justicia por crímenes armados: Meridiano Blu, 5 de septiembre de 2025, programa completo

Estos fueron los temas tratados en Meridiano Blu, este viernes, 5 de septiembre de 2025:



Continúa la celebración posterior a la victoria de la Selección Colombia en el partido frente a Bolivia, que culminó 3-0 a favor de la Tricolor.

Se conoció el video del momento exacto en el que carro bomba frente a la base aérea Marco Fidel Suarez, en Cali, Valle del Cauca.

La Procuraduría General de la Nación está tomando las declaraciones de los 33 militares secuestrados en El Retorno, departamento del Guaviare.

Se conocieron videos de supervivencia de los integrantes de la Dijin, junto con dos investigadores de la Fiscalía quienes se encuentran secuestrados en Arauca.

La Fiscalía solicitó la realización de pruebas de ADN para esclarecer el fallecimiento de Valeria Afanador, en Cajicá.

Incertidumbre por la decisión del Ministerio de la Cartera de suspender las mesas donde se definía el pago de la Unidad de Pago por Capitación a las EPS.

Escuche el programa completo aquí: