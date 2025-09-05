Publicidad

Aún no hay justicia por crímenes armados: Meridiano Blu, 5 de septiembre de 2025, programa completo

Entérese de todas las noticias, las historias, las primicias y los personajes en Meridiano Blu con Ricardo Ospina, Sylvia Patiño, Octavio Sasso y todo el equipo del Servicio Informativo.

MERIDIANO BLU
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: septiembre 05, 2025 04:01 p. m.

Estos fueron los temas tratados en Meridiano Blu, este viernes, 5 de septiembre de 2025:

  • Continúa la celebración posterior a la victoria de la Selección Colombia en el partido frente a Bolivia, que culminó 3-0 a favor de la Tricolor.
  • Se conoció el video del momento exacto en el que carro bomba frente a la base aérea Marco Fidel Suarez, en Cali, Valle del Cauca.
  • La Procuraduría General de la Nación está tomando las declaraciones de los 33 militares secuestrados en El Retorno, departamento del Guaviare.
  • Se conocieron videos de supervivencia de los integrantes de la Dijin, junto con dos investigadores de la Fiscalía quienes se encuentran secuestrados en Arauca.
  • La Fiscalía solicitó la realización de pruebas de ADN para esclarecer el fallecimiento de Valeria Afanador, en Cajicá.
  • Incertidumbre por la decisión del Ministerio de la Cartera de suspender las mesas donde se definía el pago de la Unidad de Pago por Capitación a las EPS.

Escuche el programa completo aquí:

