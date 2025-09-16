En vivo
Señal visual radio
Síguenos en::
Tendencias:
Colombia, descertificada
Paro de conductores
Sentencia a Farc
Vía al Llano

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Bloqueos por manifestaciones en Bogotá: Meridiano Blu, 16 de septiembre de 2025, programa completo

Entérese de todas las noticias, las historias, las primicias y los personajes en Meridiano Blu con Ricardo Ospina, Sylvia Patiño, Octavio Sasso y todo el equipo del Servicio Informativo.

MERIDIANO BLU
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: septiembre 16, 2025 02:20 p. m.

Estos fueron los temas tratados en Meridiano Blu, este martes, 16 de septiembre de 2025:

  • Manifestaciones por parte de conductores tienen bloqueados importantes puntos de Bogotá; el más grande, por parte de motociclistas.
  • El antiguo secretariado Farc emitió un comunicado tras conocer la primera sanción por parte de la JEP en su contra.
  • Reacciones dentro del Congreso de los Estados Unidos tras descertificación con condiciones a Colombia.
  • La Fiscalía llamó a juicio al exalcalde de Medellín Daniel Quintero por tres delitos.
  • El Gobierno nacional plantea prorrogar durante un año más la intervención a Famisanar, luego de dos años bajo control estatal.
  • Falleció a los 89 años de edad Robert Redford, grande estrella del cine estadounidense.

Escuche el programa completo aquí:

WhatsApp-Channel Únase a nuestro canal de Whatsapp y manténgase al tanto de los hechos más relevantes.
GoogleNewsProvider ✔️ Síganos en Google Noticias con toda la información de Colombia y el mundo.
Relacionados

Podcast

Programas completos

Publicidad

Publicidad

Publicidad