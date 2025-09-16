Bloqueos por manifestaciones en Bogotá: Meridiano Blu, 16 de septiembre de 2025, programa completo

Estos fueron los temas tratados en Meridiano Blu, este martes, 16 de septiembre de 2025:



Manifestaciones por parte de conductores tienen bloqueados importantes puntos de Bogotá ; el más grande, por parte de motociclistas.

; el más grande, por parte de motociclistas. El antiguo secretariado Farc emitió un comunicado tras conocer la primera sanción por parte de la JEP en su contra .

. Reacciones dentro del Congreso de los Estados Unidos tras descertificación con condiciones a Colombia.

tras descertificación con condiciones a Colombia. La Fiscalía llamó a juicio al exalcalde de Medellín Daniel Quintero por tres delitos.

por tres delitos. El Gobierno nacional plantea prorrogar durante un año más la intervención a Famisanar , luego de dos años bajo control estatal.

, luego de dos años bajo control estatal. Falleció a los 89 años de edad Robert Redford, grande estrella del cine estadounidense.

