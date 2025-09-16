Bloqueos por manifestaciones en Bogotá: Meridiano Blu, 16 de septiembre de 2025, programa completo

Actualizado: septiembre 16, 2025 02:20 p. m.
Estos fueron los temas tratados en Meridiano Blu, este martes, 16 de septiembre de 2025:
- Manifestaciones por parte de conductores tienen bloqueados importantes puntos de Bogotá; el más grande, por parte de motociclistas.
- El antiguo secretariado Farc emitió un comunicado tras conocer la primera sanción por parte de la JEP en su contra.
- Reacciones dentro del Congreso de los Estados Unidos tras descertificación con condiciones a Colombia.
- La Fiscalía llamó a juicio al exalcalde de Medellín Daniel Quintero por tres delitos.
- El Gobierno nacional plantea prorrogar durante un año más la intervención a Famisanar, luego de dos años bajo control estatal.
- Falleció a los 89 años de edad Robert Redford, grande estrella del cine estadounidense.
