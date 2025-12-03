¿Cuánto va a subir el gas natural en 2026? 3 de diciembre de 2025 - Meridiano Blu, programa completo

Estos fueron los temas tratados en Meridiano Blu este miércoles, 3 de diciembre de 2025:



Se reanudó en el Congreso de la República el debate de control político para el ministro de Defensa Pedro Sánchez, el director de Inteligencia y de la Unidad Nacional de Protección .

. Se confirmó que la cabeza de lista para el Senado del partido Centro Democrático será Andrés Forero .

. El Partido Liberal solicitó a Hector Ocampo Espinosa para que sea su precandidato para la consulta del mes de marzo.

para la consulta del mes de marzo. Fuerte trancón en la Autopista Norte luego de que una tractomula se partiera a la mitad.

luego de que una tractomula se partiera a la mitad. Tras el trágico asesinato de un joven por fleteros en Bogotá, el alcalde Carlos Fernando Galán denunció que este grupo, identificado como 'Los De La Moto Naranja' ya venía operando hace tiempo.

El gas natural sufre riesgo de incrementos sustanciales en su precio para 2026.

Escuche el programa completo aquí: