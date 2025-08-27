Detalles sobre el escándalo en la UNGRD: Meridiano Blu, 27 de agosto de 2025, programa completo

Estos fueron los temas tratados en Meridiano Blu, este miércoles, 27 de agosto de 2025:



Ya se generó un balance por el tiroteo que se presentó en un colegio católico en Minneápolis , Estados Unidos.

, Estados Unidos. El expresidente del Senado Iván Name y el expresidente de la Cámara de Representantes Andrés Calle fueron llamados a juicio por el escándalo de la UNGRD.

Se firmará la prórroga del contrato con Thomas Greg & Sons para garantizar la expedición de pasaportes en Colombia .

. Se están coordinando las gestiones para la liberación de los 33 militares secuestrados en El Retorno, departamento del Guaviare.

en El Retorno, departamento del Guaviare. Dos soldados de la brigada 33 del Ejército, cumplen 72 horas desaparecidos en el norte del departamento de Nariño.

en el norte del departamento de Nariño. Se dictará el fallo condenatorio contra menor de edad que le disparó a Miguel Uribe Turbay.

Escuche el programa completo aquí: