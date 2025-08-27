Detalles sobre el escándalo en la UNGRD: Meridiano Blu, 27 de agosto de 2025, programa completo

Actualizado: agosto 27, 2025 03:41 p. m.
Estos fueron los temas tratados en Meridiano Blu, este miércoles, 27 de agosto de 2025:
- Ya se generó un balance por el tiroteo que se presentó en un colegio católico en Minneápolis, Estados Unidos.
- El expresidente del Senado Iván Name y el expresidente de la Cámara de Representantes Andrés Calle fueron llamados a juicio por el escándalo de la UNGRD.
- Se firmará la prórroga del contrato con Thomas Greg & Sons para garantizar la expedición de pasaportes en Colombia.
- Se están coordinando las gestiones para la liberación de los 33 militares secuestrados en El Retorno, departamento del Guaviare.
- Dos soldados de la brigada 33 del Ejército, cumplen 72 horas desaparecidos en el norte del departamento de Nariño.
- Se dictará el fallo condenatorio contra menor de edad que le disparó a Miguel Uribe Turbay.
Escuche el programa completo aquí: