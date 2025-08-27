Publicidad

Publicidad

Publicidad

En vivo
Señal visual radio
Síguenos en::
Tendencias:
Secuestro de militares
Cartel de los Soles
Tensión EEUU-Venezuela
Miguel Uribe Londoño

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Detalles sobre el escándalo en la UNGRD: Meridiano Blu, 27 de agosto de 2025, programa completo

Entérese de todas las noticias, las historias, las primicias y los personajes en Meridiano Blu con Ricardo Ospina, Sylvia Patiño, Octavio Sasso y todo el equipo del Servicio Informativo.

MERIDIANO BLU
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: agosto 27, 2025 03:41 p. m.

Estos fueron los temas tratados en Meridiano Blu, este miércoles, 27 de agosto de 2025:

  • Ya se generó un balance por el tiroteo que se presentó en un colegio católico en Minneápolis, Estados Unidos.
  • El expresidente del Senado Iván Name y el expresidente de la Cámara de Representantes Andrés Calle fueron llamados a juicio por el escándalo de la UNGRD.
  • Se firmará la prórroga del contrato con Thomas Greg & Sons para garantizar la expedición de pasaportes en Colombia.
  • Se están coordinando las gestiones para la liberación de los 33 militares secuestrados en El Retorno, departamento del Guaviare.
  • Dos soldados de la brigada 33 del Ejército, cumplen 72 horas desaparecidos en el norte del departamento de Nariño.
  • Se dictará el fallo condenatorio contra menor de edad que le disparó a Miguel Uribe Turbay.

Escuche el programa completo aquí:

WhatsApp-Channel Únase a nuestro canal de Whatsapp y manténgase al tanto de los hechos más relevantes.
GoogleNewsProvider ✔️ Síganos en Google Noticias con toda la información de Colombia y el mundo.
Relacionados

Podcast

Programas completos