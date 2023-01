¿Disidencias Farc violaron el cese al fuego?: Meridiano Blu, programa completo del 31 de enero

Este martes, 31 de enero, en Meridiano Blu se habló sobre las declaraciones del comandante de las Fuerzas Militares, general Helder Giraldo, quien reiteró que por ahora ataques de las disidencias de las Farc no se pueden considerar como violación al cese el fuego bilateral porque no se han difundido los protocolos de verificación.

Por otro lado, de acuerdo con la alcaldesa Claudia López, la obra de la primera línea del metro de Bogotá avanza ya en un 18,26 % y el frente más avanzado que tiene el proyecto es el patio taller, ubicado en la localidad de Bosa, en el sur de la ciudad.

Publicidad

Además, en lo corrido del año se han reportado un total de seis incendios forestales en inmediaciones de la Ruta del Sol 2 o Troncal del Magdalena Medio, jurisdicción del municipio de Puerto Boyacá .

Estos y más hechos que son noticia en Colombia y el mundo en Meridiano Blu: