¿Riesgo de apagón en Bogotá? Claudia López pide claridad al Gobierno tras afirmación de Belizza Ruiz

Después de la denuncia de la exviceministra Belizza Ruiz sobre la información que ha manejado la ministra de Energía y Minas, Irene Vélez, muchos temas han salido a la luz en Colombia y se han puesto en mesa de discusión; uno de estos es la luz eléctrica que se maneja en Bogotá, que, según ella, si no entran en operación unos proyectos habrá un apagón en la ciudad.

Ruiz asegura que hay un proyecto de una subestación que no ha podido ser finalizado y esto causaría que haya un corte en el encendido eléctrico porque hay una alta congestión de redes que ya no aguantan; la noticia encendió las alarmas de la alcaldesa de Bogotá, Claudia López, quien, a través de su cuenta de Twitter, le pidió al Gobierno nacional que aclare la denuncia de la exviceministra.

“Es de la mayor gravedad que la exviceministra informe del alto riesgo que tiene Bogotá de apagón por cambios en políticas y demoras en ejecución de proyectos nacionales. En energía y gas necesitamos ya claridades ciertas sobre riesgos de desabastecimiento o apagón”, aseveró la mandataria en un trino.

No solo Bogotá sería afectada por esta situación, pues, según la exviceministra, esto también afectaría más municipios en el departamento de Cundinamarca, por ende, desde la Alcaldía Mayor exigen que se eviten este tipo de alteraciones y confirmen la información para buscar soluciones que eviten que esto llegue a suceder en la capital del país.

Ante esta información, la exviceministra que los que tienen dar soluciones y explicar cómo evitar esto es el Ministerio de Minas y Energía, pero que debe ser pronto, pues de no ser intervenido este problema, el centro del país tendrá un desabastecimiento.

“Uno trata de corregir para no se comentan errores mayores. Aquí no hay ningún delito. A mí no me gustó y por eso pongo el dedo en ese tema. Se quieren cambiar los estatutos para que los requisitos del gerente sean más amplios”, indicó la exfuncionaria en diálogo con Blu Radio.

