¿Emergencia económica tras captura de Maduro? 5 de enero de 2026 - Meridiano Blu, programa completo

Estos fueron los temas tratados en Meridiano Blu este viernes, 2 de enero de 2026:
- Nicolás Maduro y Cilia Flores comparecieron ante la Corte del Distrito Sur de Nueva York, donde juntos se declararon inocentes.
- Delcy Rodríguez asumió como presidenta interina de Venezuela, mientras que su hermano, Jorge Rodríguez, fue reelegido como presidente de la Junta Directiva del Parlamento del país.
- En Nueva York, en el consejo de seguridad de las Naciones Unidas, la representante Leonor Zalabata rechazó la captura de Maduro y anunció que no existe justificación para cometer un acto de agresión, llamando a respetar el derecho internacional.
- El ministro de Interior Armando Benedetti criticó a la oposición de Venezuela, anunciando que el silencio ante una "invasión militar" demuestra "cobardía".
- El ministro del Trabajo Antonio Sanguiino anunció que va a presentar denuncias ante la Corte Suprema de Justicia contra el senador Jonathan Ferney (Jota Pe) Pulido Hernández y la representante a la Cámara Lina María Garrido por "incentivar una intervención militar" de Estados Unidos en Colombia.
- El gobierno anunció que realizará una declaratoria de emergencia económica en la frontera con Venezuela tras la captura de Nicolás Maduro y los posibles efectos inmediatos en la zona fronterisa.
