¿Emergencia económica tras captura de Maduro? 5 de enero de 2026 - Meridiano Blu, programa completo

Estos fueron los temas tratados en Meridiano Blu este viernes, 2 de enero de 2026:



Nicolás Maduro y Cilia Flores comparecieron ante la Corte del Distrito Sur de Nueva York, donde juntos se declararon inocentes .

Delcy Rodríguez asumió como presidenta interina de Venezuela, mientras que su hermano, Jorge Rodríguez, fue reelegido como presidente de la Junta Directiva del Parlamento del país.

En Nueva York, en el consejo de seguridad de las Naciones Unidas, la representante Leonor Zalabata rechazó la captura de Maduro y anunció que no existe justificación para cometer un acto de agresión, llamando a respetar el derecho internacional.

El ministro de Interior Armando Benedetti criticó a la oposición de Venezuela, anunciando que el silencio ante una "invasión militar" demuestra "cobardía".

El ministro del Trabajo Antonio Sanguiino anunció que va a presentar denuncias ante la Corte Suprema de Justicia contra el senador Jonathan Ferney (Jota Pe) Pulido Hernández y la representante a la Cámara Lina María Garrido por "incentivar una intervención militar" de Estados Unidos en Colombia.

El gobierno anunció que realizará una declaratoria de emergencia económica en la frontera con Venezuela tras la captura de Nicolás Maduro y los posibles efectos inmediatos en la zona fronterisa.

