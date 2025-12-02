Emergencia en Cauca por volcán Puracé: 2 de diciembre de 2025 - Meridiano Blu, programa completo

Estos fueron los temas tratados en Meridiano Blu este martes, 2 de diciembre de 2025:



Se confirmó el rescate de Miguel Ayala , hijo de Giovanny Ayala, junto con su manager, después de 14 días en cautiverio.

, hijo de Giovanny Ayala, junto con su manager, después de 14 días en cautiverio. La Fiscalía pidió que Nicolás Petro, hijo de Gustavo Petro, sea enviado a un centro carcelario por presuntas irregularidades en contratros de la gobernación del Atlántico .

. Tras el escándalo revelado por Noticias Caracol sobre presuntos nexos de las disidencias de 'alias Calarcá' con altos funcionarios del Estado, se está adelantando un debate de control político para definir el futuro del general Huertas .

. El presidente de Ecopetrol Ricardo Roa defendió el negocio de fracking con la compañía estadounidense Oxy para que se reverse la venta con esa empresa.

para que se reverse la venta con esa empresa. En Leticia, Amazonas, un aguacero de más de 12 horas deja más de 200 familias afectadas .

. Se mantiene la alerta naranja para los habitantes cercanos al volcán Puracé, en Cauca, por posibilidades de erupción en los póximos días.

Escuche el programa completo aquí: