Encapuchados alteran el orden público: 8 de octubre de 2025 - Meridiano Blu, programa completo

El ministro de Defensa y la cúpula militar viajaron a Arauca para recibir el informe del atentado cometido por el ELN en el batallón de Puerto Jordán .

Se desarrollan las primeras medidas en la cárcel La Modelo en Bogotá, luego del atentado que dejó un dragoneante del Inpec fallecido y otros tres heridos.

En la Universidad del Valle, encapuchados ingresaron a las clases y obligaron a los estudiantes a salir a protestar pro Palestina.

Un nuevo escándalo de corrupción salpica al hermano del exalcalde Medellín Daniel Quintero Calle, Miguel Quintero, por millonarios contratos.

Los convocados de los partidos que integran el Pacto Histórico fueron citados en la Registraduría para definir el rumbo de la consulta interna.

. Fue desmantelada una red transnacional que se dedicaba a lavar dinero de las actividades ilegales del Clan del Golfo.

