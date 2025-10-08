Encapuchados alteran el orden público: 8 de octubre de 2025 - Meridiano Blu, programa completo

Actualizado: 8 de oct, 2025
Estos fueron los temas tratados en Meridiano Blu este miércoles, 8 de octubre de 2025:
- El ministro de Defensa y la cúpula militar viajaron a Arauca para recibir el informe del atentado cometido por el ELN en el batallón de Puerto Jordán.
- Se desarrollan las primeras medidas en la cárcel La Modelo en Bogotá, luego del atentado que dejó un dragoneante del Inpec fallecido y otros tres heridos.
- En la Universidad del Valle, encapuchados ingresaron a las clases y obligaron a los estudiantes a salir a protestar pro Palestina.
- Un nuevo escándalo de corrupción salpica al hermano del exalcalde Medellín Daniel Quintero Calle, Miguel Quintero, por millonarios contratos.
- Los convocados de los partidos que integran el Pacto Histórico fueron citados en la Registraduría para definir el rumbo de la consulta interna.
- Fue desmantelada una red transnacional que se dedicaba a lavar dinero de las actividades ilegales del Clan del Golfo.
Escuche el programa completo aquí: