En vivo
Señal visual radio
Síguenos en::
Tendencias:
Aeropuerto El Dorado
Negociaciones paz Israel - Hamás
Guns N' Roses en Bogotá
Consulta Pacto Histórico

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Encapuchados alteran el orden público: 8 de octubre de 2025 - Meridiano Blu, programa completo

Entérese de todas las noticias, las historias, las primicias y los personajes en Meridiano Blu con Ricardo Ospina, Sylvia Patiño, Octavio Sasso y todo el equipo del Servicio Informativo.

MERIDIANO BLU
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 8 de oct, 2025

Estos fueron los temas tratados en Meridiano Blu este miércoles, 8 de octubre de 2025:

  • El ministro de Defensa y la cúpula militar viajaron a Arauca para recibir el informe del atentado cometido por el ELN en el batallón de Puerto Jordán.
  • Se desarrollan las primeras medidas en la cárcel La Modelo en Bogotá, luego del atentado que dejó un dragoneante del Inpec fallecido y otros tres heridos.
  • En la Universidad del Valle, encapuchados ingresaron a las clases y obligaron a los estudiantes a salir a protestar pro Palestina.
  • Un nuevo escándalo de corrupción salpica al hermano del exalcalde Medellín Daniel Quintero Calle, Miguel Quintero, por millonarios contratos.
  • Los convocados de los partidos que integran el Pacto Histórico fueron citados en la Registraduría para definir el rumbo de la consulta interna.
  • Fue desmantelada una red transnacional que se dedicaba a lavar dinero de las actividades ilegales del Clan del Golfo.

Escuche el programa completo aquí:

WhatsApp-Channel Únase a nuestro canal de Whatsapp y manténgase al tanto de los hechos más relevantes.
GoogleNewsProvider ✔️ Síganos en Google Noticias con toda la información de Colombia y el mundo.
Relacionados

Podcast

Programas completos

Publicidad

Publicidad

Publicidad