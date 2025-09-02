Ley de financiamiento, ¿irá por decreto?: Meridiano Blu, 2 de septiembre de 2025, programa completo

Actualizado: septiembre 02, 2025 04:27 p. m.
Estos fueron los temas tratados en Meridiano Blu, este martes, 2 de septiembre de 2025:
- Ya llegaron todos los jugadores de la Selección a Barranquilla para enfrentarse a Bolivia en el partido de eliminatoria del Mundial 2026.
- El primer tren del metro de Bogotá ya se encuentra en Colombia, en la ciudad de Cartagena, después de más de ochenta años esperándolo.
- Se registran protestas de comunidades indígenas en Cali, reclamando mejoras en el servicio de salud en su territorio.
- En la troncal del café, al suroeste en Antioquia, se registran bloqueos debido a la falta de acuerdos con el Gobierno Nacional tras el aumento en los costos del peaje.
- Dificultades en la movilidad en Bogotá por la demolición de dos puentes vehiculares en la Calle 13 con Avenida de las Américas.
- Ley de financiamiento presentada por el Gobierno Nacional genera confusión en el país.
Escuche el programa completo aquí: