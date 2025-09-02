Ley de financiamiento, ¿irá por decreto?: Meridiano Blu, 2 de septiembre de 2025, programa completo

Estos fueron los temas tratados en Meridiano Blu, este martes, 2 de septiembre de 2025:



Ya llegaron todos los jugadores de la Selección a Barranquilla para enfrentarse a Bolivia en el partido de eliminatoria del Mundial 2026.

para enfrentarse a Bolivia en el partido de eliminatoria del Mundial 2026. El primer tren del metro de Bogotá ya se encuentra en Colombia, en la ciudad de Cartagena , después de más de ochenta años esperándolo.

, después de más de ochenta años esperándolo. Se registran protestas de comunidades indígenas en Cali , reclamando mejoras en el servicio de salud en su territorio.

, reclamando mejoras en el servicio de salud en su territorio. En la troncal del café, al suroeste en Antioquia, se registran bloqueos debido a la falta de acuerdos con el Gobierno Nacional tras el aumento en los costos del peaje.

tras el aumento en los costos del peaje. Dificultades en la movilidad en Bogotá por la demolición de dos puentes vehiculares en la Calle 13 con Avenida de las Américas .

. Ley de financiamiento presentada por el Gobierno Nacional genera confusión en el país.

