Más ataques por grupos armados en Colombia: Meridiano Blu, 26 de agosto de 2025, programa completo

Estos fueron los temas tratados en Meridiano Blu, este martes, 26 de agosto de 2025:



Miguel Uribe Londoño, padre de Miguel Uribe, explicó desde el Capitolio Nacional por qué recogió las banderas de su hijo.

Ponencia busca sancionar la campaña Petro Presidente, Colombia Humana y a la Unión Patriótica que acusa una violación a los topes de financiación de la campaña.

Se registró el secuestro 34 de militares en un área rural del departamento del Guaviare, exigiendo el cuerpo de uno de los 10 muertos tras la operación militar realizada en la zona.

tras la operación militar realizada en la zona. Detalles sobre la coalición del Movimiento Salvación Nacional de cara a elecciones de Presidencia y Congreso.

Se desactivaron canecas que contenían 120 kilogramos de explosivos en la vía entre Cali y Puerto Tejada.

en la vía entre Cali y Puerto Tejada. Complicada alteración del orden público en la frontera de Colombia con Venezuela que implicó la instalación de una mesa de diálogo.

en la frontera de Colombia con Venezuela que implicó la instalación de una mesa de diálogo. Se registraron bombardeos en el Nordeste antioqueño contra el Clan del Golfo en Zaragoza, en Medellín.

Escuche el programa completo aquí: