Menor de edad, secuestrado en Ocaña: Meridiano Blu, 21 de agosto de 2025, programa completo

Entérese de todas las noticias, las historias, las primicias y los personajes en Meridiano Blu con Ricardo Ospina, Sylvia Patiño, Octavio Sasso y todo el equipo del Servicio Informativo.

MERIDIANO BLU
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: agosto 21, 2025 02:08 p. m.

Estos fueron los temas tratados en Meridiano Blu, este jueves, 21 de agosto de 2025:

  • Ataque de dron contra un helicóptero de la Policía que transportaba personal para la la erradicación de cultivos ilícitos en el norte de Antioquia.
  • Tras 20 meses en un proceso electoral en contra del alcalde de Bucaramanga se ratificó la anulación de su elección por doble militancia.
  • El Consejo de Estado negó la petición de nulidad de la elección del alcalde de Santa Marta Carlos Pinedo, quien continuará en el cargo.
  • Orden de arresto contra el director de la DIAN, Luis Eduardo Llinás, tras desacato por una tutela interpuesta para el nombramiento de una participante del concurso de nuevos empleados.
  • El presidente Petro entregará más de 6.000 hectáreas de tierra a campesinos de Valledupar. El evento contó con mas de 6.000 asistentes.
  • Un menor de edad fue secuestrado en Ocaña, Norte de Santander, mientras se dirigía hacia su casa.
  • Se registra compleja situación de orden público debido a amenazas a docentes en Buenaventura. Los profesores piden acciones inmediatas.

Escuche el programa completo aquí:

