Menor de edad, secuestrado en Ocaña: Meridiano Blu, 21 de agosto de 2025, programa completo

Estos fueron los temas tratados en Meridiano Blu, este jueves, 21 de agosto de 2025:



Ataque de dron contra un helicóptero de la Policía que transportaba personal para la la erradicación de cultivos ilícitos en el norte de Antioquia.

Tras 20 meses en un proceso electoral en contra del alcalde de Bucaramanga se ratificó la anulación de su elección por doble militancia.

El Consejo de Estado negó la petición de nulidad de la elección del alcalde de Santa Marta Carlos Pinedo, quien continuará en el cargo.

Orden de arresto contra el director de la DIAN, Luis Eduardo Llinás, tras desacato por una tutela interpuesta para el nombramiento de una participante del concurso de nuevos empleados.

El presidente Petro entregará más de 6.000 hectáreas de tierra a campesinos de Valledupar. El evento contó con mas de 6.000 asistentes.

Un menor de edad fue secuestrado en Ocaña, Norte de Santander, mientras se dirigía hacia su casa.

Se registra compleja situación de orden público debido a amenazas a docentes en Buenaventura. Los profesores piden acciones inmediatas.

