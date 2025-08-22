Nuevas acciones para controlar el terrorismo: Meridiano Blu, 22 de agosto de 2025, programa completo

Actualizado: agosto 22, 2025 04:19 p. m.
Estos fueron los temas tratados en Meridiano Blu, este viernes, 22 de agosto de 2025:
- El general Carlos Fernando Triana manifestó su descontento frente a los ataques aéreos con drones en Amalfi, Antioquia.
- Se adelanta un consejo de seguridad por parte de la Policía Nacional, el ministro de Defensa y el alcalde de Cali para determinar las medidas de seguridad que se implementarán en el Valle del Cauca posterior a loa ataques terroristas en Cali.
- Los cuerpos recuperados de los policías asesinados en el ataque aéreo en Amalfi, Antioquia, permanecen en Caucasia y serán trasladados a Medellín.
- Los 4 patrulleros de antinarcóticos heridos en el atentado de Amalfi se encuentran remitidos al Hospital Central de la Policía en Bogotá.
- Complicada situación de orden público por otros 4 cuerpos encontrados calcinados en Cúcuta.
- Se adelantan acciones de defensa ofensivas en Jamundí, Valle del Cauca, posterior a el ataque con carrobomba en Cali.
Escuche el programa completo aquí: