Nuevas acciones para controlar el terrorismo: Meridiano Blu, 22 de agosto de 2025, programa completo

Estos fueron los temas tratados en Meridiano Blu, este viernes, 22 de agosto de 2025:



El general Carlos Fernando Triana manifestó su descontento frente a los ataques aéreos con drones en Amalfi, Antioquia.

con drones en Amalfi, Antioquia. Se adelanta un consejo de seguridad por parte de la Policía Nacional, el ministro de Defensa y el alcalde de Cali para determinar las medidas de seguridad que se implementarán en el Valle del Cauca posterior a loa ataques terroristas en Cali.

en el Valle del Cauca posterior a loa ataques terroristas en Cali. Los cuerpos recuperados de los policías asesinados en el ataque aéreo en Amalfi, Antioquia, permanecen en Caucasia y serán trasladados a Medellín .

de los policías asesinados en el ataque aéreo en Amalfi, Antioquia, . Los 4 patrulleros de antinarcóticos heridos en el atentado de Amalfi se encuentran remitidos al Hospital Central de la Policía en Bogotá.

en Bogotá. Complicada situación de orden público por otros 4 cuerpos encontrados calcinados en Cúcuta .

. Se adelantan acciones de defensa ofensivas en Jamundí, Valle del Cauca, posterior a el ataque con carrobomba en Cali.

Escuche el programa completo aquí: