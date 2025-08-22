Publicidad

Nuevas acciones para controlar el terrorismo: Meridiano Blu, 22 de agosto de 2025, programa completo

Entérese de todas las noticias, las historias, las primicias y los personajes en Meridiano Blu con Ricardo Ospina, Sylvia Patiño, Octavio Sasso y todo el equipo del Servicio Informativo.

MERIDIANO BLU
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: agosto 22, 2025 04:19 p. m.

Estos fueron los temas tratados en Meridiano Blu, este viernes, 22 de agosto de 2025:

  • El general Carlos Fernando Triana manifestó su descontento frente a los ataques aéreos con drones en Amalfi, Antioquia.
  • Se adelanta un consejo de seguridad por parte de la Policía Nacional, el ministro de Defensa y el alcalde de Cali para determinar las medidas de seguridad que se implementarán en el Valle del Cauca posterior a loa ataques terroristas en Cali.
  • Los cuerpos recuperados de los policías asesinados en el ataque aéreo en Amalfi, Antioquia, permanecen en Caucasia y serán trasladados a Medellín.
  • Los 4 patrulleros de antinarcóticos heridos en el atentado de Amalfi se encuentran remitidos al Hospital Central de la Policía en Bogotá.
  • Complicada situación de orden público por otros 4 cuerpos encontrados calcinados en Cúcuta.
  • Se adelantan acciones de defensa ofensivas en Jamundí, Valle del Cauca, posterior a el ataque con carrobomba en Cali.

Escuche el programa completo aquí:

