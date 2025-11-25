Nuevo giro en el escándalo de la UNGRD: 25 de noviembre de 2025 - Meridiano Blu, programa completo

Estos fueron los temas tratados en Meridiano Blu este martes, 25 de noviembre de 2025:



El hermano del expresidente Álvaro Uribe, Santiago Uribe fue condenado a 28 años de prisión por homicidio y concierto para delinquir relacionados con la conformación del grupo paramilitar 'Los 12 apóstoles'.

Una resolución presidencial otorgó el estatus de gestores de paz a cuatro disidentes de alias 'Calarcá'.

El presidente Petro continúa defendiendo a los implicados del reciente escándalo por la infiltración de las disidencias de las Farc con fucionarios del gobierno.

La Fiscalía imputará cargos contra el exministro de Hacienda Ricardo Bonilla por el escándalo de la UNGRD.

La Contraloría determinó un hallazgo fiscal al evidenciar que Juliana Guerrero presuntamente habría hecho uso indebido de un avión perteneciente a la Policía.

En el Valle del Cauca, autoridades denuncian crisis financiera en clínicas debido al cierre de los servicios en varias clínicas en los últimos días.

El costo de la tarifa de TransMilenio tendrá un fuerte aumento para 2026.

