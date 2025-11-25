Nuevo giro en el escándalo de la UNGRD: 25 de noviembre de 2025 - Meridiano Blu, programa completo

Estos fueron los temas tratados en Meridiano Blu este martes, 25 de noviembre de 2025:
- El hermano del expresidente Álvaro Uribe, Santiago Uribe fue condenado a 28 años de prisión por homicidio y concierto para delinquir relacionados con la conformación del grupo paramilitar 'Los 12 apóstoles'.
- Una resolución presidencial otorgó el estatus de gestores de paz a cuatro disidentes de alias 'Calarcá'.
- El presidente Petro continúa defendiendo a los implicados del reciente escándalo por la infiltración de las disidencias de las Farc con fucionarios del gobierno.
- La Fiscalía imputará cargos contra el exministro de Hacienda Ricardo Bonilla por el escándalo de la UNGRD.
- La Contraloría determinó un hallazgo fiscal al evidenciar que Juliana Guerrero presuntamente habría hecho uso indebido de un avión perteneciente a la Policía.
- En el Valle del Cauca, autoridades denuncian crisis financiera en clínicas debido al cierre de los servicios en varias clínicas en los últimos días.
- El costo de la tarifa de TransMilenio tendrá un fuerte aumento para 2026.
Escuche el programa completo aquí: