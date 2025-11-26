Nuevos ataques en la vía Panamericana: 26 de noviembre de 2025 - Meridiano Blu, programa completo

Estos fueron los temas tratados en Meridiano Blu este miércoles, 26 de noviembre de 2025:
- Un nuevo ataque terrorista se registró en el departamento del Cauca y deja, al menos, un muerto y dos heridos.
- El Registrador Hernán Penagos elevó las alertas de cara a las elecciones de 2026, luego de conocerse algunos videos de grupos criminales donde dicen que atentarán contra la fase electoral.
- El expresidente Juan Manuel Santos habló en la conmemoración de los nueve años de firmarse el acuerdo de paz sobre la política de paz total.
- La Fiscalía radicó ante el Tribunal Superior de Bogotá que se adelante la audiencia de imputación de cargos para Luis Fernando Velasco y Ricardo Bonilla por sus presuntas implicaciones en el escándalo de la UNGRD.
- El presidente de la Anif aseguró que, de no aprobarse la reforma tributaria, el recorte en gastos que deberá hacer el gobierno será superior a 16 billones de pesos.
- Más del 80 % de Cartagena permanece sin agua debido a un mantenimiento programado por parte de la empresa de aguas de la ciudad.
Escuche el programa completo aquí: