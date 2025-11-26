Nuevos ataques en la vía Panamericana: 26 de noviembre de 2025 - Meridiano Blu, programa completo

Estos fueron los temas tratados en Meridiano Blu este miércoles, 26 de noviembre de 2025:



Un nuevo ataque terrorista se registró en el departamento del Cauca y deja, al menos, un muerto y dos heridos.

y deja, al menos, un muerto y dos heridos. El Registrador Hernán Penagos elevó las alertas de cara a las elecciones de 2026 , luego de conocerse algunos videos de grupos criminales donde dicen que atentarán contra la fase electoral.

, luego de conocerse algunos videos de grupos criminales donde dicen que atentarán contra la fase electoral. El expresidente Juan Manuel Santos habló en la conmemoración de los nueve años de firmarse el acuerdo de paz sobre la política de paz total.

sobre la política de paz total. La Fiscalía radicó ante el Tribunal Superior de Bogotá que se adelante la audiencia de imputación de cargos para Luis Fernando Velasco y Ricardo Bonilla por sus presuntas implicaciones en el escándalo de la UNGRD.

por sus presuntas implicaciones en el escándalo de la UNGRD. El presidente de la Anif aseguró que, de no aprobarse la reforma tributaria, el recorte en gastos que deberá hacer el gobierno será superior a 16 billones de pesos.

de pesos. Más del 80 % de Cartagena permanece sin agua debido a un mantenimiento programado por parte de la empresa de aguas de la ciudad.

Escuche el programa completo aquí: