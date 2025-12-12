Paro armado del ELN amenaza al país: 12 de diciembre de 2025 - Meridiano Blu, programa completo

Estos fueron los temas tratados en Meridiano Blu este viernes, 12 de diciembre de 2025:



Los once integrantes de la banda que cometía actos de terrorismo en universidades en Bogotá no serían estudiantes, según lo confirmado por la Alcaldía de Bogotá .

En el Congreso de la República, podría ser retirada la propuesta alternativa de la reforma a la salud, tras el hundimiento de la reforma tributaria.

La Gobernación del Valle del Cauca rechazó los acercamientos de paz que se iniciaron entre el gobierno y la banda criminal 'La Inmaculada'.

El ELN amenaza con realizar un paro armado de 72 horas en contra de las amenazas del presidente de Estados Unidos Donald Trump contra Colombia.

Según el Instituto Nacional de Salud, durante la temporada de fin de año se han registrado más de 450 personas lesionadas por el uso de pólvora, entre ellas 165 menores de edad.

María Corina Machado anunció que no solo Estados Unidos está preparado para una transición en Venezuela, sino que más gobiernos se están preparando para avanzar.

