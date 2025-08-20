Publicidad

Paro de taxistas llegó a la Alcaldía Mayor: Meridiano Blu, 20 de agosto de 2025, programa completo

Entérese de todas las noticias, las historias, las primicias y los personajes en Meridiano Blu con Ricardo Ospina, Sylvia Patiño, Octavio Sasso y todo el equipo del Servicio Informativo.

MERIDIANO BLU
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: agosto 20, 2025 03:24 p. m.

Estos fueron los temas tratados en Meridiano Blu, este miércoles, 20 de agosto de 2025:

  • Una consolidación del terrorismo internacional involucra a peligrosas organizaciones con las guerrillas colombianas y pasa por Venezuela.
  • Sistema de salud del gobierno Petro costará más de 100 billones en su primer año, esta cifra está por encima del presupuesto disponible.
  • Los paisas tendrán mar en Medellín, esto según del alcalde Federico Gutiérrez.
  • Manifestaciones por taxistas se situaron en frente de la Alcaldía Mayor. Taxistas enfurecidos por falta de acuerdos.
  • El presidente Petro se reunió con el gabinete económico para discutir el presupuesto general Nacional.
  • Ya salió la libreta de libertad de Álvaro Uribe Vélez, quien será liberado mientras se llega a la sentencia condenatoria.
  • Contundente golpe a las disidencias de las FARC logró incautar más de 250.000 cartuchos y explosivos.

Escuche el programa completo aquí:

