Paro de taxistas llegó a la Alcaldía Mayor: Meridiano Blu, 20 de agosto de 2025, programa completo

Estos fueron los temas tratados en Meridiano Blu, este miércoles, 20 de agosto de 2025:



Una consolidación del terrorismo internacional involucra a peligrosas organizaciones con las guerrillas colombianas y pasa por Venezuela.

Sistema de salud del gobierno Petro costará más de 100 billones en su primer año, esta cifra está por encima del presupuesto disponible.

Los paisas tendrán mar en Medellín, esto según del alcalde Federico Gutiérrez.

Manifestaciones por taxistas se situaron en frente de la Alcaldía Mayor. Taxistas enfurecidos por falta de acuerdos.

. El presidente Petro se reunió con el gabinete económico para discutir el presupuesto general Nacional.

Ya salió la libreta de libertad de Álvaro Uribe Vélez, quien será liberado mientras se llega a la sentencia condenatoria .

. Contundente golpe a las disidencias de las FARC logró incautar más de 250.000 cartuchos y explosivos.

Escuche el programa completo aquí: