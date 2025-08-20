Paro de taxistas llegó a la Alcaldía Mayor: Meridiano Blu, 20 de agosto de 2025, programa completo

Actualizado: agosto 20, 2025 03:24 p. m.
Estos fueron los temas tratados en Meridiano Blu, este miércoles, 20 de agosto de 2025:
- Una consolidación del terrorismo internacional involucra a peligrosas organizaciones con las guerrillas colombianas y pasa por Venezuela.
- Sistema de salud del gobierno Petro costará más de 100 billones en su primer año, esta cifra está por encima del presupuesto disponible.
- Los paisas tendrán mar en Medellín, esto según del alcalde Federico Gutiérrez.
- Manifestaciones por taxistas se situaron en frente de la Alcaldía Mayor. Taxistas enfurecidos por falta de acuerdos.
- El presidente Petro se reunió con el gabinete económico para discutir el presupuesto general Nacional.
- Ya salió la libreta de libertad de Álvaro Uribe Vélez, quien será liberado mientras se llega a la sentencia condenatoria.
- Contundente golpe a las disidencias de las FARC logró incautar más de 250.000 cartuchos y explosivos.
Escuche el programa completo aquí: