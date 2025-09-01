Publicidad

¿Podría empezar una guerra en Venezuela?: Meridiano Blu, 1 de septiembre de 2025, programa completo

Entérese de todas las noticias, las historias, las primicias y los personajes en Meridiano Blu con Ricardo Ospina, Sylvia Patiño, Octavio Sasso y todo el equipo del Servicio Informativo.

MERIDIANO BLU
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: septiembre 01, 2025 04:50 p. m.

Estos fueron los temas tratados en Meridiano Blu, este lunes, 1 de septiembre de 2025:

  • En el partido frente a Bolivia, Colombia se disputa su asistencia al Mundial 2026, los jugadores ya se encuentran en Barranquilla.
  • La ley de financiamiento o Reforma Tributaria ya fue presentada por el Gobierno Nacional en el Congreso de la República.
  • Ministro de salud Guillermo Alfonso Jaramillo pidió al Ministerio de Hacienda que se aumenten los recursos para el sector salud.
  • El mandatario Nicolás Maduro dio fuerte mensaje acerca del despliegue de los grupos anfibios en la Costa Caribe.
  • El Comisionado Consejero de paz en Colombia, Otty Patiño, confirmó que ya están dadas las condiciones para establecer una mesa de diálogo con el Clan del Golfo.

Escuche el programa completo aquí:

