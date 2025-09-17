En vivo
¿Qué pasará con el Pacto Histórico? Meridiano Blu, 17 de septiembre de 2025, programa completo

Entérese de todas las noticias, las historias, las primicias y los personajes en Meridiano Blu con Ricardo Ospina, Sylvia Patiño, Octavio Sasso y todo el equipo del Servicio Informativo.

MERIDIANO BLU
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 17 de sept, 2025

Estos fueron los temas tratados en Meridiano Blu, este miércoles, 17 de septiembre de 2025:

  • Consejo Nacional Electoral aprobó por unanimidad la fusión de varios partidos políticos en torno al Pacto Histórico.
  • Fiscalía descartó posible participación de alias 'Gancho Mosco' en el asesinato del senador Miguel Uribe Turbay.
  • En Funza, Cundinamarca, un incendio, presuntamente por un intento de fuga, deja 5 fallecidos y múltiples lesionados en la estación de Policía.
  • Polémica se desató en Colombia tras la lectura de la primera sentencia de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) ante el antiguo secretariado Farc por crímenes de lesa humanidad.
  • La Reserva Federal bajó en un 0,25 % las tasas de intereses, generando un impacto a nivel global.

Escuche el programa completo aquí:

