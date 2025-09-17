¿Qué pasará con el Pacto Histórico? Meridiano Blu, 17 de septiembre de 2025, programa completo

Estos fueron los temas tratados en Meridiano Blu, este miércoles, 17 de septiembre de 2025:



Consejo Nacional Electoral aprobó por unanimidad la fusión de varios partidos políticos en torno al Pacto Histórico.

en torno al Pacto Histórico. Fiscalía descartó posible participación de alias 'Gancho Mosco' en el asesinato del senador Miguel Uribe Turbay .

. En Funza, Cundinamarca, un incendio, presuntamente por un intento de fuga, deja 5 fallecidos y múltiples lesionados en la estación de Policía.

en la estación de Policía. Polémica se desató en Colombia tras la lectura de la primera sentencia de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) ante el antiguo secretariado Farc por crímenes de lesa humanidad.

(JEP) ante el antiguo secretariado Farc por crímenes de lesa humanidad. La Reserva Federal bajó en un 0,25 % las tasas de intereses, generando un impacto a nivel global.

