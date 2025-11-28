¿Quién asesinó al coronel Granados? 28 de noviembre de 2025 - Meridiano Blu, programa completo

Estos fueron los temas tratados en Meridiano Blu este viernes, 28 de noviembre de 2025:
- Se conocieron las primeras pistas de los responsables del asesinato del coronel Rafael Granados en Popayán.
- El ministro de Defensa Pedro Sánchez liderará un consejo de seguridad posterior al asesinato del Coronel Granados.
- En Anorí, Antioqua, cuatro integrantes de las disidencias de alias 'Calarcá' fallecieron mientras instalaban explosivos para cometer un atentado terrorista.
- En La Plata, Huila, fueron rescatadas nueve personas que se encontraban secuestradas desde hace un mes por las disidencias de las Farc.
- El Tribunal Superior de Bogotá adelantará el proximo lunes las audiencias de imputación de cargos en contra de los exministros Ricardo Bonilla y Luis Fernando Velasco.
- El presidente de Ecopetrol Ricardo Roa emitió un mensaje tras la sanción del Consejo Nacional Electoral por violaciones a los topes de financiamiento de la campaña Petro Presidente 2022.
