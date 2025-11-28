¿Quién asesinó al coronel Granados? 28 de noviembre de 2025 - Meridiano Blu, programa completo

Estos fueron los temas tratados en Meridiano Blu este viernes, 28 de noviembre de 2025:



Se conocieron las primeras pistas de los responsables del asesinato del coronel Rafael Granados en Popayán.

El ministro de Defensa Pedro Sánchez liderará un consejo de seguridad posterior al asesinato del Coronel Granados.

En Anorí, Antioqua, cuatro integrantes de las disidencias de alias 'Calarcá' fallecieron mientras instalaban explosivos para cometer un atentado terrorista.

En La Plata, Huila, fueron rescatadas nueve personas que se encontraban secuestradas desde hace un mes por las disidencias de las Farc.

El Tribunal Superior de Bogotá adelantará el proximo lunes las audiencias de imputación de cargos en contra de los exministros Ricardo Bonilla y Luis Fernando Velasco.

El presidente de Ecopetrol Ricardo Roa emitió un mensaje tras la sanción del Consejo Nacional Electoral por violaciones a los topes de financiamiento de la campaña Petro Presidente 2022.

Escuche el programa completo aquí: