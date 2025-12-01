Salario mínimo 2026, ¿irá por decreto? 1 de diciembre de 2025 - Meridiano Blu, programa completo

Estos fueron los temas tratados en Meridiano Blu este lunes, 1 de diciembre de 2025:



Terminó la primera reunión de concertación del salario mínimo para 2026 entre empresarios, trabajadores y el gobierno. Fenalco no participó.

Los exministros Ricardo Bonilla y Luis Fernando Velasco fueron imputados hoy por el escándalo de la UNGRD.

La Corte Suprema confirmó que, en las próximas semanas, empezará la fase de juicio contra Carlos Ramón González por el escándalo de la UNGRD.

Alerta naranja en el volcán Puracé por las emisiones de gases y cenizas pone en riesgo la vida de más de de 290 familias.

Cifras registraron que hay un aumento de más del 100 % en secuestros en el país en lo corrido del año.

Un asalto a una joyería en un centro comercial del centro de Bucaramanga dejó dos personas muertas.

El alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, anunció que se se intensificará la seguridad para la época de fin de año en la capital.

Escuche el programa completo aquí: