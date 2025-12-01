Salario mínimo 2026, ¿irá por decreto? 1 de diciembre de 2025 - Meridiano Blu, programa completo

Estos fueron los temas tratados en Meridiano Blu este lunes, 1 de diciembre de 2025:
- Terminó la primera reunión de concertación del salario mínimo para 2026 entre empresarios, trabajadores y el gobierno. Fenalco no participó.
- Los exministros Ricardo Bonilla y Luis Fernando Velasco fueron imputados hoy por el escándalo de la UNGRD.
- La Corte Suprema confirmó que, en las próximas semanas, empezará la fase de juicio contra Carlos Ramón González por el escándalo de la UNGRD.
- Alerta naranja en el volcán Puracé por las emisiones de gases y cenizas pone en riesgo la vida de más de de 290 familias.
- Cifras registraron que hay un aumento de más del 100 % en secuestros en el país en lo corrido del año.
- Un asalto a una joyería en un centro comercial del centro de Bucaramanga dejó dos personas muertas.
- El alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, anunció que se se intensificará la seguridad para la época de fin de año en la capital.
