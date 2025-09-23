Tiembla la reforma a la salud en el país: Meridiano Blu, 23 de septiembre de 2025, programa completo

Actualizado: 23 de sept, 2025
Estos fueron los temas tratados en Meridiano Blu, este martes, 23 de septiembre de 2025:
- Continúa la búsqueda y el rescate de 23 mineros atrapados en un socavón en Segovia, Antioquia, quienes llevan más de 26 horas atrapados.
- Fracasó el intento de iniciar las discusiones de la segunda Reforma a la Salud, debido a falta de quorum en la Comisión Séptima del Senado.
- Fenalco decidió retirarse de la mesa de concertación del salario mínimo en Colombia, antes de, si quiera, ser instalada.
- Los transportadores de carga por carretera emitieron una carta rechazando un decreto del gobierno con el que buscaría reposición y equilibrio económico, afirmando que fue una decisión tomada sin su concepto.
- Fiscalía pidió medida de aseguramiento para Salvatore Mancuso, mientras avanza el proceso penal por crímenes de lesa humanidad.
Escuche el programa completo aquí: