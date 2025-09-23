Tiembla la reforma a la salud en el país: Meridiano Blu, 23 de septiembre de 2025, programa completo

Estos fueron los temas tratados en Meridiano Blu, este martes, 23 de septiembre de 2025:



Continúa la búsqueda y el rescate de 23 mineros atrapados en un socavón en Segovia, Antioquia , quienes llevan más de 26 horas atrapados.

, quienes llevan más de 26 horas atrapados. Fracasó el intento de iniciar las discusiones de la segunda Reforma a la Salud, debido a falta de quorum en la Comisión Séptima del Senado.

Fenalco decidió retirarse de la mesa de concertación del salario mínimo en Colombia , antes de, si quiera, ser instalada.

, antes de, si quiera, ser instalada. Los transportadores de carga por carretera emitieron una carta rechazando un decreto del gobierno con el que buscaría reposición y equilibrio económico , afirmando que fue una decisión tomada sin su concepto.

, afirmando que fue una decisión tomada sin su concepto. Fiscalía pidió medida de aseguramiento para Salvatore Mancuso, mientras avanza el proceso penal por crímenes de lesa humanidad.

Escuche el programa completo aquí: