Motoclicista pierde la vía en la vía Funza- Bogotá tras ser arrollada por un camión

Hay complicaciones en la vía que comunica el municipio de Funza con Bogotá. A la altura del peaje *La Tebaida*, un motociclista perdió la vida tras ser arrollado por un furgón de carga que transitaba por la zona. La primera hipótesis que manejan las autoridades es que, a causa de la lluvia, el conductor de la moto resbaló, cayó sobre la vía y, en ese momento, fue arrollado por el vehículo de carga.

En video, además, quedó registrado el trancón que se presenta en el sector, ya que el cuerpo sin vida del motociclista quedó tendido sobre una de las calzadas, muy cerca al peaje. Esto ha complicado la movilidad, pues se está a la espera de que llegue el equipo de criminalística para realizar el levantamiento del cuerpo.

Por ahora, el tránsito en la zona sigue operando con paso habilitado por el carril contrario para todos los vehículos. No obstante, aún es incierto el horario en que se reabrirá por completo la calzada.

