En vivo
Señal visual radio
Síguenos en::
Tendencias:
Crisis diplomática con EEUU por visas
Bebé en La Calera
Plan de Trump en Gaza
Protestas en Bogotá

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Regiones  / Bogotá  / Motoclicista pierde la vía en la vía Funza- Bogotá tras ser arrollada por un camión

Motoclicista pierde la vía en la vía Funza- Bogotá tras ser arrollada por un camión

El accidente ocurre por la lluvia con la que amenaces Bogotá y municipios aledaños. Aparentemente el conductor de esta moto resbaló y fue arrollado por un camión que pasaba por la zona.

Motocicleta
Las motos son el medio más usado por los colombianos para su transporte
Foto: Unsplash
Por: Nicolás Rodríguez
|
Actualizado: 30 de sept, 2025

Hay complicaciones en la vía que comunica el municipio de Funza con Bogotá. A la altura del peaje *La Tebaida*, un motociclista perdió la vida tras ser arrollado por un furgón de carga que transitaba por la zona. La primera hipótesis que manejan las autoridades es que, a causa de la lluvia, el conductor de la moto resbaló, cayó sobre la vía y, en ese momento, fue arrollado por el vehículo de carga.

En video, además, quedó registrado el trancón que se presenta en el sector, ya que el cuerpo sin vida del motociclista quedó tendido sobre una de las calzadas, muy cerca al peaje. Esto ha complicado la movilidad, pues se está a la espera de que llegue el equipo de criminalística para realizar el levantamiento del cuerpo.

Por ahora, el tránsito en la zona sigue operando con paso habilitado por el carril contrario para todos los vehículos. No obstante, aún es incierto el horario en que se reabrirá por completo la calzada.

Noticias en desarrollo...

WhatsApp-Channel Únase a nuestro canal de Whatsapp y manténgase al tanto de los hechos más relevantes.
GoogleNewsProvider ✔️ Síganos en Google Noticias con toda la información de Colombia y el mundo.
Relacionados

Accidente de tránsito

Motociclistas

Publicidad

Publicidad

Publicidad