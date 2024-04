Aumenta la estafa del SOAT en línea: cuidado con las falsificaciones

En el escenario digital, luego de la pandemia por COVID-19, los delitos informáticos se han multiplicado, y entre ellos destaca el crecimiento alarmante de portales web fraudulentos ofreciendo seguros vehiculares, especialmente el Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito, SOAT.

Recientemente, se han reportado numerosos casos de víctimas que han caído en esta trampa, enfrentando graves consecuencias legales y financieras.

Los usuarios suelen ser atraídos por publicidad engañosa que aparece en plataformas de redes sociales, noticias e incluso en los resultados de búsqueda, donde los estafadores utilizan tácticas de SEO para posicionarse entre los primeros resultados.

Una vez dentro del sitio falso, los usuarios son dirigidos a chats de WhatsApp, donde supuestos operadores, utilizando perfiles no verificados, persuaden a las víctimas para que realicen el pago. Sin embargo, tras el desembolso, los estafadores desaparecen o envían documentos falsificados, dejando a los usuarios desprotegidos.

“Un mes después cuando estábamos de viaje hacia melgar, no paró la Policía y ahí nos dicen que el carro aparece con el SOAT vencido, yo les digo como va a estar vencido si lo acabo de comprar, lo primero que me dicen es cómo lo compró, yo les expliqué que por WhatsApp, me dijo, la estafaron, a diario estamos parando mínimo 10 vehículos que caen en la estafa”, afirmó Johanna Duarte, víctima de este caso.

Las consecuencias pueden ser graves: sin un SOAT válido, los conductores pueden enfrentar multas, arresto e incluso quedarse sin cobertura en caso de accidente.

Para evitar caer en estas trampas, es crucial seguir ciertas pautas sugeridas por las autoridades, las cuales son las siguientes:

Llevar a cabo transacciones únicamente a través de los sitios web oficiales de las compañías aseguradoras reconocidas. Mantener la cautela ante ofertas extremadamente atractivas y siempre verificar la autenticidad de los sitios web antes de comprometerse. Confirmar la legitimidad de la información proporcionada por la compañía antes de realizar cualquier pago. Abstenerse de realizar pagos mediante transferencias bancarias y tener precaución con las organizaciones que emplean aplicaciones de mensajería no verificadas.

En caso de dudas, es prudente comunicarse directamente con la compañía de seguros para validar la autenticidad de un sitio web o una oferta.