Buena noticia para los amantes de los karts en Bogotá: conozca los detalles

El entretenimiento sigue ganando protagonismo en los centros comerciales de la capital, y esta vez la novedad llega para los fanáticos de la velocidad. Nuestro Bogotá anunció la apertura de Superkarts, un complejo de karts diseñado para niños y adultos que promete convertirse en uno de los grandes atractivos de la ciudad.

La apuesta, que requirió una inversión cercana a los US$500.000, cuenta con un espacio de más de 4.500 metros cuadrados en el primer sótano del centro comercial. Allí se habilitaron dos pistas independientes: una de 370 metros lineales para adultos y otra de 130 metros para niños. Además, se instalaron cuatro simuladores de carreras para quienes deseen perfeccionar su técnica antes de saltar a la pista.

El complejo está equipado con 20 karts 100 % eléctricos, importados de Italia y con tecnología de última generación. Estos vehículos, impulsados por baterías de ion de litio y diseñados bajo estándares similares a los del automovilismo profesional, permitirán que hasta 1.600 personas disfruten de la experiencia cada día, con turnos de siete minutos en los que podrán correr simultáneamente 15 participantes.

Con la entrada en operación de este complejo de Superkarts, nuestra propuesta de valor se sigue fortaleciendo, ya que estamos hablando de una de las pistas de automovilismo recreativo más modernas del país explicó David Vaca, gerente estratégico de Nuestro Bogotá.

Como parte de la estrategia de largo plazo, el centro comercial también anunció que trabaja en la creación de la primera escuela de automovilismo infantil del occidente de Bogotá, un semillero que fomentará desde temprana edad la pasión por los deportes a motor. Esta escuela se espera poner en marcha antes de finalizar el año.