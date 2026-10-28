BYD lanza en Colombia camioneta híbrida que recorre hasta 1.015 kilómetros: busca desafiar a Chery

El fabricante chino BYD continúa ampliando su oferta de vehículos en Colombia con la llegada de una nueva camioneta híbrida enchufable que promete recorrer hasta 1.015 kilómetros, una característica que busca atraer a los conductores que necesitan viajar largas distancias sin depender de las estaciones de carga repartidas en las carreteras del país.

Se trata de la BYD Ti7, una SUV de cinco puestos y diseño todoterreno que combina un motor a gasolina con dos motores eléctricos para ofrecer mayor autonomía, potencia y diferentes opciones de conducción.

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La nueva camioneta de BYD llega al mercado colombiano en su versión GS, equipada con tracción integral inteligente, suspensión electrónica y una serie de tecnologías diseñadas para mejorar la seguridad y comodidad de los ocupantes.

¿Cuántos kilómetros puede recorrer la BYD Ti7?

Uno de los principales atractivos de la BYD Ti7 es su autonomía combinada de hasta 1.015 kilómetros bajo el ciclo de medición NEDC. Esto significa que la camioneta utiliza tanto la energía almacenada en su batería como el combustible de su motor a gasolina para alcanzar esa distancia.



El SUV también puede funcionar en modo completamente eléctrico, con una autonomía de hasta 115 kilómetros sin utilizar gasolina, bajo el mismo ciclo de medición.

Para ello, incorpora una batería Blade de 26,6 kWh y el sistema híbrido enchufable DM-p, que combina un motor de gasolina turboalimentado de 1,5 litros con dos propulsores eléctricos.

En conjunto, estos motores desarrollan 349 caballos de potencia, suficientes para que la camioneta acelere de 0 a 100 kilómetros por hora en apenas 5,3 segundos, según la compañía china.

BYD lanza en Colombia camioneta híbrida que recorre hasta 1.015 kilómetros y busca desafiar a Chery. Foto: BYD.

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¿Qué características tiene la nueva camioneta híbrida de BYD?

Además de su autonomía, la Ti7 llega a Colombia con tracción AWD, un sistema que distribuye la potencia entre las cuatro ruedas para mejorar el agarre y la estabilidad. También, incorpora nueve modos de conducción, entre ellos opciones para nieve, lodo, arena y montaña, que permiten adaptar su funcionamiento según las características del terreno.

Otra de sus novedades es la suspensión electrónica DiSus-C, capaz de ajustar la amortiguación para ofrecer mayor comodidad y control durante los recorridos.

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En cuanto a sus dimensiones, la nueva SUV mide poco más de cinco metros de largo y cuenta con espacio para cinco pasajeros, además de un baúl con capacidad de 890 litros.

En el interior, está equipada con una pantalla táctil de 15,6 pulgadas, tablero digital, conectividad con Apple CarPlay y Android Auto, techo panorámico y asientos delanteros con funciones de ventilación, calefacción y masaje.

En materia de seguridad, el fabricante incluye siete airbags, cámara de visión panorámica y diferentes asistentes de conducción, como frenado automático de emergencia, control crucero adaptativo y alerta de punto ciego.

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¿Cuánto cuesta la BYD Ti7 en Colombia?

La BYD Ti7 tiene un precio de lanzamiento de $224.990.000 en Colombia, correspondiente a la versión GS, que incorpora el sistema híbrido enchufable y la tracción inteligente.

También hay que tener en cuenta que, al tratarse de un híbrido enchufable, es necesario recargar su batería para aprovechar al máximo la conducción eléctrica. Por eso, aspectos como el acceso a puntos de carga, el consumo de combustible en condiciones reales y los costos de mantenimiento pueden influir en la decisión de compra.

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Así, este vehículo entra a competir en un segmento en el que también participan modelos híbridos enchufables de fabricantes como Chery, GWM y Jetour, con una propuesta que apuesta por la autonomía, el espacio y la tecnología.