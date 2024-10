¿Checo Pérez se irá de Red Bull? Las declaraciones del mexicano que despejan toda duda

El piloto mexicano Sergio 'Checo' Pérez despejó las dudas sobre su futuro en Red Bull, y aseguró que continuará en la escudería la próxima temporada de Fórmula 1.

Durante una conferencia de prensa en Ciudad de México, antes del Gran Premio de su país, Pérez fue contundente al afirmar: "No me voy (de Red Bull). Tengo contrato y no hay ninguna duda de que el próximo año voy a estar aquí".

Estas declaraciones llegan en un momento clave de la temporada, en el que se han difundido rumores sobre su posible salida del equipo, a pesar de haber renovado contrato hasta 2026 en junio pasado.

"En la Fórmula 1 hay muchas agendas de gente con intereses", explicó Pérez, haciendo alusión a los rumores que han surgido sobre su futuro. "Me enfoco en mi trabajo y en lo que puedo controlar, de lo demás puedes hasta reirte", añadió el piloto.

A pesar de que la temporada ha sido complicada, con altibajos en su rendimiento, Pérez se mostró optimista de cara a las últimas cinco carreras del año, incluida la de México.

"Aquí estamos para darlo todo. Quedan cinco carreras y esperamos volver a ser competitivos", expresó. El mexicano también comentó que las actualizaciones en su monoplaza no han sido del todo positivas para su rendimiento, pero destacó que sigue en el "mejor equipo del mundo".

Además, en la conferencia, Pérez mostró el casco que utilizará en el Gran Premio de México, el cual está inspirado en la lucha libre, un deporte icónico en su país.

Por otro lado, el piloto lamentó la reciente muerte de Fernando Valenzuela, leyenda del béisbol mexicano. "Es una noticia muy triste para nuestro país. Fernando es una leyenda que puso el nombre de México muy arriba durante muchos años", señaló conmovido.