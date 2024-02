Colombia podría quedarse sin nuevas camionetas pick-up en 2025 por descoordinación del Gobierno

Colombia se podría quedar sin importar nuevas camionetas pick-up y otro tipo de vehículos ligeros a diesel por cuenta de la descoordinación entre las exigencias del Ministerio del Medio Ambiente y las del Ministerio de Minas y Energía, lo que tiene en alerta máxima a las compañías del sector.

¿Qué es lo que pasa?

Mientras el Ministerio de Ambiente exige que todos los vehículos cumplan el estándar de emisiones Euro6C desde enero de 2025, el Ministerio de Minas solo exigirá la calidad de combustible que se necesita para esa clase de vehículos en diciembre de 2025.

En otras palabras: se exigirán los motores casi un año antes de que el combustible para que funcionen adecuadamente esté disponible.

“Si no se resuelve este asunto antes de julio de este año, va a ser imposible generar los pedidos hacia la fábrica porque no podemos pedir vehículos que no tengan o que cuando lleguen al país no vayan a tener la dieta necesaria, el combustible correcto con la calidad correcta para poder funcionar. Entonces, se va a volver un gran problema”, explicó Rodrigo Anjel de Andemos.

Publicidad

Hay dos posibles salidas: o en el sector ambiente aplazan el estándar de emisiones hasta que se tenga el combustible que lo haga posible; o en el sector de minas le ponen el acelerador a resolver los problemas de calidad en el diésel.

El problema no afectará a los vehículos de carga pesada que también usan diesel y que podrían seguir funcionando como hasta ahora.

A finales del Gobierno de Iván Duque, el Ministerio de Ambiente emitió la resolución 0762 que dice: “A partir del primero de enero de 2025 los vehículos ligeros y medianos con motor de encendido por compresión deberán ser evelauados mediante el Procedimiento Mundial Amornizado para Ensayos de Vehículos ligeros y cumplir los estándares de emisión…”.

Publicidad

Esto significa que el procedimiento a realizar para determinar las emisiones cambia de un método a otro y este último requiere de sistemas de control de emisiones mucho más sensibles a la calidad del combustible.

Esa resolución se emitó a pesar de que meses antes los ministerios de minas y ambiente firmaron otra resolución con los estándares de calidad de combustible que implica que solo hasta diciembre de 2025 se exigirá una reducción del contenido de azufre compatible con motores de tecnología Euro 6C. En ese momento e incluso antes de la firma de la resolución, varios representantes del sector automotor le advirtieron al gobierno anterior del problema que se venía.

Hoy por regulación se debe entregar al mercado diesel con un máximo de 15 partes por millón de azufre y en diciembre de 2025 tiene que empezar a entregar diesel con solo 10 partes por millón.

Según el informe de Ecopetrol en 2023, sus refinerías “se prepararon para producir diésel con un contenido de azufre menor a 15 ppm y entregarlo en la fecha exigida por la resolución 40103”. Es decir, al menos hasta el año pasado no había planes de acelerar la entrega de diesel con mayores estándares.

Publicidad

A la fecha, Ecopetrol solo entrega diesel de máximo 10 partes por millón de azufre a TransMilenio en medio del pacto por la calidad del aire con Bogotá.

Sin embargo, el diésel no es el único problema en materia de calidad de los combustibles. Según los expertos del sector, el país carece de un sistema de aseguramiento de la calidad que evite la degradación del combustible entre las refinerías y el punto de tanqueo, otros parámetros de calidad aún tienen problemas y la mezcla de biodiesel de 10% es más elevada de lo que sugieren los fabricantes de motores para su correcto funcionamiento.