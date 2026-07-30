Desde el 3 de agosto exigirán nuevo requisito a conductores que quieran pagar menos por multas

Los conductores que busquen acceder al descuento en el pago de multas de tránsito mediante los cursos para infractores tendrán que cumplir un nuevo requisito a partir del 3 de agosto de 2026, según dio a conocer la Superintendencia de Transporte.

La entidad ordenó la entrada en operación de un sistema de control que verificará la identidad de los asistentes mediante herramientas biométricas para reducir los casos de fraude y suplantación.

La medida quedó establecida en la resolución 8863 del 16 de julio de 2026 y hace parte de la implementación del Sistema de Control y Vigilancia (SICOV), una plataforma que deberán utilizar los Centros Integrales de Atención (CIA) y, posteriormente, los Organismos de Tránsito (OT) que ofrecen los cursos para obtener descuentos en comparendos.

Son 30 SMDLV los que tiene que pagar el infractor actualmente. Foto: Distrito y Getty

¿Cuál es el nuevo requisito para obtener el descuento en las multas?

El principal cambio consiste en que los conductores ya no solo deberán asistir al curso correspondiente, sino que también tendrán que acreditar su identidad mediante controles biométricos implementados por el SICOV.



De acuerdo con la Superintendencia de Transporte, el sistema validará la identidad de los usuarios utilizando:



Reconocimiento facial.

Verificación de identidad con las bases de datos de la Registraduría Nacional del Estado Civil.

Cotejo dactilar (huella) en los procesos establecidos para los prestadores del servicio.

La información obtenida será comparada con los datos que posteriormente reporten los Centros Integrales de Atención y los Organismos de Tránsito al Registro Único Nacional de Tránsito (RUNT).

Según explicó la entidad, el propósito es garantizar que las personas que reciben el beneficio por realizar el curso sean realmente los infractores y evitar que terceros suplanten identidades para obtener descuentos de manera irregular.

¿Desde cuándo comenzará a aplicarse?

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La implementación será gradual.

Los primeros en utilizar obligatoriamente el Sistema de Control y Vigilancia serán los Centros Integrales de Atención (CIA), que deberán comenzar a operar con esta infraestructura desde el 3 de agosto de 2026.

En el caso de los Organismos de Tránsito (OT) que también ofrecen estos cursos, la obligación entrará en vigencia desde el 16 de septiembre de 2026.

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La Superintendencia señaló que realizará visitas de inspección y verificará permanentemente el funcionamiento del sistema para comprobar que las validaciones biométricas se estén efectuando correctamente.

Hay diferentes tipos de infracciones en Colombia, cada una con una multa más alta que la otra. Foto: SuperTransporte

¿Por qué el Gobierno implementará este nuevo sistema?

La decisión responde a las facultades otorgadas por las leyes 2283 y 2294 de 2023, que ordenan fortalecer los mecanismos de control en los cursos dirigidos a infractores de tránsito.

Según la Superintendencia de Transporte, durante los últimos años se han detectado intentos de fraude relacionados con estos procesos, motivo por el cual el SICOV buscará impedir manipulaciones de información y suplantaciones de identidad.

El superintendente de Transporte, Alfredo Piñeres, explicó que el objetivo es que este beneficio se otorgue con transparencia y que quienes accedan a los descuentos realmente cumplan con los requisitos establecidos por la ley.

¿Qué controles realizará la Supertransporte?

La entidad indicó que ejercerá labores de inspección, vigilancia y control sobre los prestadores del servicio.

Entre las acciones previstas se encuentran:

