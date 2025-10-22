Están desarrollando un nuevo medio de transporte futurista: alcanzará velocidades de 1.000 km/h

La posibilidad de recorrer grandes distancias en apenas unos minutos ya no pertenece únicamente al terreno de la ciencia ficción. En Europa, un grupo de ingenieros trabaja en la creación de un sistema de transporte terrestre de alta velocidad que busca transformar por completo la movilidad entre ciudades.

El proyecto Hyperloop, impulsado por la empresa española Zeleros, se basa en un concepto que podría acortar recorridos de cientos de kilómetros en tiempos inéditos.

La iniciativa surge en Valencia, donde un equipo multidisciplinario desarrolla un sistema de cápsulas que se desplazan dentro de tubos de baja presión. Estas cápsulas, impulsadas por levitación magnética o neumática, eliminarían casi por completo la fricción con el aire, permitiendo velocidades que, según sus estimaciones, podrían superar los 1.000 kilómetros por hora.



¿Cómo están trabajando en el Hyperloop?

Aunque la idea del transporte por tubos presurizados tiene antecedentes de más de un siglo, su aplicación práctica solo ha comenzado a tomar forma en la última década. En España, Zeleros se ha consolidadocomo uno de los equipos más avanzados en este campo.

La compañía no solo desarrolla los componentes técnicos —como los tubos, el sistema de levitación y las cápsulas— sino que también diseña los mecanismos de seguridad que permitirían operar esta tecnología en entornos urbanos y regionales.



Hyperloop de Zeleros es un nuevo concepto de cabinas a alta velocidad Foto: Zeleros

De acuerdo con su director ejecutivo, David Pistoni, el proyecto podría comenzar a materializarse en un plazo relativamente corto. En conversación con la divulgadora científica Clau Quintero, del canal 'Clau, quiero ser ingeniera', Pistoni afirmó que “entre cinco y diez años la tecnología estará lista para iniciar las primeras rutas”.

Estas rutas iniciales serían el punto de partida de una red más amplia que, en una segunda fase, podría funcionar como un sistema interconectado entre capitales europeas.



¿Cuánto podría tardar el Hyperloop de Madrid a Valencia?

Zeleros nació en 2017 como resultado de un proyecto académico desarrollado en la Universitat Politècnica de València. Su evolución fue rápida: el equipo logró reconocimiento internacional tras participar en competencias organizadas por la NASA y ser seleccionado por Elon Musk para presentar su propuesta en un concurso sobre este tipo de transporte.

Hoy, la empresa trabaja con el objetivo de conectar Valencia y Madrid en unos 30 minutos (360 km), una cifra que superaría en velocidad a los trenes de alta velocidad actuales y reduciría los tiempos de desplazamiento entre ambas ciudades.

Los desarrolladores de esta tecnología destacan su potencial no solo por la rapidez, sino también por su contribución a la sostenibilidad. Al funcionar sin combustibles fósiles, el sistema reduciría las emisiones contaminantes y ofrecería una alternativa más limpia frente al transporte aéreo y ferroviario tradicional.

Además, el Hyperloop podría utilizarse tanto para pasajeros como para el transporte de mercancías, con miras en la logística nacional y regional.

El Hyperloop de Zeleros tendría las mismas comodidades que viajar en un tren Foto: Zeleros

¿Cuáles son los retos del Hyperloop?

Sin embargo, el avance hacia su implementación enfrenta obstáculos importantes. La construcción de la infraestructura necesaria exige grandes inversiones, acuerdos territoriales y una regulación específica que aún no existe en la mayoría de los países.

El despliegue de una red completa podría requerir entre 20 y 30 años, según estimaciones del propio Pistoni, quien considera que el proceso será progresivo y dependerá de la adaptación de los marcos legales y financieros.

Aun así, con su desarrollo en marcha, Zeleros representa una de las apuestas más ambiciosas en materia de transporte terrestre del siglo XXI.