Ferrari revive un viejo conocido: ahora llega con motor V8 e híbrido enchufable

El Ferrari Testarossa debutó en 1984 como sucesor del Berlinetta Boxer y rápidamente se convirtió en uno de los deportivos más representativos de la marca italiana.

Inspirado en el Testa Rossa de competición de los años cincuenta, el modelo de los ochenta permaneció en producción por más de una década y dejó una huella imborrable en la industria automotriz.

Su última evolución, el 512M, salió al mercado a mediados de los noventa y marcó el final de una saga que parecía cerrada definitivamente.

Casi treinta años después, Ferrari decidió rescatar este nombre emblemático y darle un nuevo capítulo con el 849 Testarossa, un hiperauto que combina tradición con la tecnología híbrida enchufable más avanzada de la marca.

Ferrari 849 Testarossa Foto: Ferrari

¿Cómo será el nuevo Ferrari 849 Testarossa?

La compañía confirmó que el 849 Testarossa se posiciona como reemplazo directo del SF90. Este modelo adopta un sistema de propulsión híbrido compuesto por un motor V8 F154 mejorado, con turbos más grandes e internos reforzados, que desarrolla 818 caballos de potencia.

A este bloque se suman tres motores eléctricos —dos en el eje delantero y uno en el trasero— que aportan 216 caballos adicionales.

Publicidad

En conjunto, la cifra asciende a 1.036 caballos de fuerza, entregados a través de un sistema de tracción total con vectorización de torque.

Ferrari informó que el auto alcanza los 100 km/h en apenas 2,3 segundos y logra una velocidad máxima de 205 millas por hora (unos 330 km/h).

Ferrari 849 Testarossa Foto: Ferrari

Capacidad eléctrica y autonomía

Además de sus prestaciones en combustión, el modelo incluye una batería de 6,5 kWh que le permite recorrer hasta 25 kilómetros en modo 100 % eléctrico, con velocidades de hasta 130 km/h.

Publicidad

De esta manera, se convierte en uno de los hiperautos más potentes de la marca con capacidad de conducción sin emisiones en trayectos cortos.

El rendimiento también se ve reforzado por un paquete aerodinámico desarrollado específicamente para este modelo.

El 849 Testarossa incorpora un alerón trasero activo que se despliega en menos de un segundo, acompañado de dos spoilers adicionales en el parachoques trasero.

Ferrari aseguró que estos elementos generan hasta 415 kilogramos de carga aerodinámica a 250 km/h, mejorando las cifras obtenidas por el SF90.

Quienes busquen aún más rendimiento podrán optar por el paquete Assetto Fiorano, que reduce el peso en 30 kilogramos e incluye piezas con aerodinámica optimizada.

Ferrari 849 Testarossa Foto: Ferrari

Carrocerías y diseño

El vehículo estará disponible en versiones coupé y Spider. La variante descapotable incorpora un techo rígido retráctil que se pliega en 14 segundos, incluso en movimiento a velocidades de hasta 45 km/h.

Debido a este mecanismo, el Spider añade alrededor de 90 kilos respecto al coupé.

Publicidad

En cuanto al diseño, aunque el 849 no replica las líneas del Testarossa clásico, Ferrari incluyó algunos guiños estéticos.

Entre ellos, una franja negra brillante que conecta los faros delanteros y un diseño inferior del parachoques que recuerda al modelo de los ochenta.



Interior y equipamiento tecnológico

El habitáculo adopta un enfoque más centrado en el conductor. Regresan los botones físicos al volante, en reemplazo de los controles sensibles al tacto de modelos recientes.

Ferrari 849 Testarossa Foto: Ferrari

El cuadro de instrumentos es completamente digital y ofrece conectividad con Apple CarPlay, Android Auto y MyFerrari Connect, además de cargador inalámbrico para dispositivos móviles.

Publicidad

La marca informó que en Europa el 849 Testarossa tendrá un precio de 460.000 euros en la versión coupé y 500.000 euros en la versión Spider, lo que equivale a unos 540.000 y 586.000 dólares, respectivamente.