Ford retira más de 741.000 vehículos en EE. UU. por riesgo de fallas en la transmisión

La compañía automotriz Ford anunció este martes el retiro preventivo de más de 741.000 vehículos en Estados Unidos. La medida responde a una falla técnica detectada en el sistema de transmisión que podría comprometer el mecanismo de estacionamiento, incrementando significativamente el riesgo de accidentes o lesiones para los usuarios. De acuerdo con el reporte de la agencia Associated Press (AP), el defecto identificado tiene la capacidad de dañar el sistema de aparcamiento del vehículo.

Esta anomalía es crítica, ya que un vehículo que no logra quedar debidamente asegurado en la posición de estacionamiento podría desplazarse inesperadamente, representando un peligro tanto para los ocupantes como para terceros en la vía pública. Por su parte, la cadena CBS News informó que, según el aviso oficial de retirada emitido por la empresa, se estima que el defecto está presente en aproximadamente el 1% de las unidades incluidas en este llamado a revisión. Aunque el porcentaje parece reducido, la magnitud del parque vehicular afectado obliga a la automotriz a implementar un protocolo de seguridad masivo a nivel nacional.

Hasta el momento, la compañía no ha detallado un cronograma específico para la reparación ni ha especificado los modelos exactos que requieren intervención, aunque la alerta ya ha sido comunicada a las autoridades de seguridad vial correspondientes. Ford ha instado a los propietarios a mantenerse atentos a las notificaciones oficiales que llegarán a sus domicilios en los próximos días para proceder con la inspección técnica sin costo alguno. Este retiro masivo se suma a la creciente lista de desafíos operativos que enfrenta la industria automotriz en materia de seguridad electrónica y mecánica. La falla, al vincularse directamente con la capacidad del vehículo de mantenerse inmóvil, es clasificada como un riesgo de seguridad de alta prioridad por los reguladores del sector.

Ford retira más de 741.000 vehículos en EE. UU. por riesgo de fallas en la transmisión Foto: ImageFX

Los retiros de vehículos (o recalls) son procedimientos habituales en la industria automotriz estadounidense, coordinados habitualmente junto a la Administración Nacional de Seguridad del Tráfico en las Carreteras (NHTSA, por sus siglas en inglés). Cuando un fabricante detecta una falla que incumple con los estándares federales de seguridad o que presenta un riesgo irrazonable para la vida de los usuarios, la empresa está obligada a notificar a los propietarios y ofrecer una reparación gratuita.



En años recientes, Ford ha tenido que gestionar diversas campañas de revisión relacionadas con sistemas de software y componentes mecánicos en varias de sus líneas de producción. Estos incidentes, aunque costosos y logísticamente complejos, forman parte de los mecanismos de cumplimiento que garantizan que los vehículos en circulación mantengan condiciones óptimas de operación. Se recomienda a los conductores que sospechen que su unidad podría estar incluida en este grupo, verificar el número de identificación de su vehículo (VIN) en el portal oficial de la marca o en la página web de la NHTSA para obtener actualizaciones inmediatas sobre el estado de su unidad.