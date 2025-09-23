Expertos desmienten mito que creen muchos conductores sobre tanquear con gasolina extra

En estaciones de servicio es habitual escuchar a conductores preguntarse si usar gasolina extra puede marcar una diferencia en el cuidado del motor y el rendimiento del carro.

La duda surge, sobre todo, cuando se el empleado pregunta si tanquear con gasolina corriente o con la extra de 98 octanos.

Según explica la petrolera española Repsol, la diferencia esencial entre ambas radica en el índice de octanaje, es decir, la resistencia que ofrece el combustible a la detonación cuando se comprime en el interior de los cilindros.

Cuanto más alto sea este número, mayor será la capacidad de anti-detonación.



¿Cuándo se usar gasolina extra o de 98 octanos?

Los especialistas de EuroTaller señalan que este tipo de combustible está pensado para vehículos de gama alta o deportivos con motores de alta compresión, que requieren un nivel de combustión más controlado y preciso.

En estos casos, un octanaje menor podría generar fallos mecánicos, desgaste prematuro o pérdida de eficiencia.

Ford también aclara que, en el uso cotidiano de automóviles convencionales, diseñados para funcionar con gasolina de 95, no hay motivo para preocuparse.

Ambos tipos de gasolina cumplen con los mismos estándares de calidad exigidos por la normativa. Por lo tanto, si el fabricante recomienda 95 octanos en el manual del vehículo, esa será la opción correcta y suficiente para garantizar el buen funcionamiento del motor.

¿Es cierto que usar gasolina extra cuida o limpia el motor?

Una de las razones por las que algunos usuarios optan por llenar el tanque con gasolina 98 de manera ocasional es la creencia de que este combustible ayuda a limpiar el motor. Sin embargo, los mecánicos lo desmienten.

EuroTaller explica que tanto la gasolina 95 como la 98 contienen aditivos detergentes que cumplen funciones similares, y los sistemas de inyección actuales están diseñados para prevenir la acumulación de depósitos en condiciones normales de uso.

En otras palabras, utilizar gasolina extra en un carro preparado para corriente no generará un efecto de limpieza adicional ni prolongará la vida útil del motor.

Además, el uso de gasolina extra como método de “cuidado” o “mantenimiento” para automóviles convencionales es, en realidad, un mito.

De acuerdo con EuroTaller, la eficiencia y potencia del vehículo no aumentarán por utilizar 98 octanos cuando el diseño del motor está optimizado para 95.

Lo verdaderamente determinante, resaltan los especialistas, es seguir las recomendaciones del fabricante y mantener revisiones periódicas en talleres especializados.

¿Qué pasa si mezclo ambos tipos de gasolina?

Otra inquietud frecuente entre los conductores es qué ocurre si, por error (o no), se mezcla gasolina de 95 y 98 en el mismo depósito.

Ford aclara que no habrá consecuencias graves si sucede de manera esporádica. No obstante, los expertos advierten que hacerlo de forma repetida podría terminar afectando algunos componentes internos del motor.

Tanto Ford como EuroTaller coinciden en que el mejor criterio para elegir entre extra o corriente es revisar lo que el fabricante del vehículo especifica en el manual.

De este modo,lo que sí resulta fundamental es emplear el combustible indicado y realizar un mantenimiento regular.