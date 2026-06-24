Gobierno quiere obligar a estos conductores cambiar sus carros viejos a gasolina por eléctricos

Los taxistas que deban reemplazar sus vehículos por antigüedad, pérdida total, hurto o desintegración podrían enfrentar una nueva condición para seguir operando en Colombia después de que el Ministerio de Transporte presentó un proyecto de decreto que plantea que la reposición de taxis solo pueda realizarse con vehículos eléctricos.

La propuesta hace parte de un paquete de modificaciones regulatorias que actualmente se encuentra en etapa de revisión y que busca actualizar varias de las normas que rigen al sector. De ser aprobada, la iniciativa convertiría a los taxis en uno de los principales impulsores de la movilidad eléctrica en el país.

¿Qué propone el Gobierno para los taxis que salen de circulación?

Actualmente, cuando un taxi deja de operar por razones como antigüedad, destrucción, hurto o pérdida total, el propietario puede reemplazarlo por otro vehículo que cumpla los requisitos exigidos para prestar el servicio.

Sin embargo, el borrador presentado por el Ministerio de Transporte plantea que esos reemplazos solo puedan hacerse con carros eléctricos.



La medida aplicaría a los procesos de reposición de vehículos y tendría como objetivo acelerar la modernización tecnológica de la flota de taxis y reducir las emisiones generadas por el transporte urbano.

Si el decreto entra en vigencia, los propietarios que necesiten sustituir un taxi retirado del servicio ya no podrían optar por modelos nuevos a gasolina o con otras tecnologías convencionales.

Hay taxistas que se oponen al uso de apps de transporte. Foto: AFP

¿Por qué el Gobierno impulsa esta medida?

La iniciativa se enmarca dentro de las estrategias de transición energética y movilidad sostenible promovidas por el Gobierno nacional.

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El sector taxi tiene una participación importante en la movilidad diaria de las principales ciudades del país, por lo que una renovación gradual hacia tecnologías eléctricas podría representar una transformación del parque automotor.

La propuesta llega además en un momento en que varias marcas ya ofrecen vehículos eléctricos orientados al servicio de taxi.

Entre ellas se encuentran fabricantes como BYD, JAC, GAC y Dongfeng, además de otras compañías que han comenzado a desarrollar alternativas para este segmento.

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¿Qué otros cambios incluye el proyecto?

Además de la obligación de reponer taxis con vehículos eléctricos, el borrador contempla modificaciones relacionadas con la operación y los trámites del sector.

Entre las principales medidas planteadas se encuentran:



Eliminación de la Planilla Única de Viaje Ocasional para recorridos entre municipios contiguos.

Ampliación de las posibilidades de operación hacia y desde aeropuertos ubicados en capitales y áreas metropolitanas.

Prohibición de cobros relacionados con procesos de desvinculación de vehículos.

Entrega gratuita de extractos mensuales con información sobre pagos y cobros asociados a cada automotor.

Extensión de la vigencia de la tarjeta de operación de uno a dos años.

Según ha explicado el Ministerio de Transporte, el objetivo es reducir cargas administrativas y adaptar la regulación a las condiciones actuales del servicio.

¿Qué beneficios tendrían los propietarios de taxis?

La propuesta también incluye medidas relacionadas con los tiempos de reposición de vehículos.

Actualmente, los propietarios cuentan con un plazo de un año para reemplazar un taxi que haya sido hurtado, destruido o declarado pérdida total.

El proyecto plantea ampliar ese periodo hasta cinco años, otorgando mayor margen para realizar la reposición.

Asimismo, busca fortalecer la libre competencia dentro del sector al impedir que las empresas impongan condiciones que dificulten la vinculación o desvinculación de vehículos.

Muchos conductores no se cambian a la movilidad eléctrica por los altos costos de cambiar o reparar la batería Foto: Unsplash

¿Qué pasará con los conductores?

Otro de los cambios previstos contempla beneficios para conductores que no son propietarios de los vehículos.

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El borrador establece que la experiencia acumulada en la actividad podrá otorgar puntajes adicionales durante los procesos de asignación de nuevas matrículas.

También propone la implementación de programas obligatorios de capacitación en áreas como:



Seguridad vial.

Atención al usuario.

Resolución de conflictos.

Prevención de violencias basadas en género.

La ministra de Transporte, María Fernanda Rojas, ha señalado que la intención de la reforma es modernizar una regulación que, según el Gobierno, requiere ajustes para responder a las necesidades actuales de propietarios, conductores y usuarios del servicio de taxi.