¿Hay multa por ignorar la señal de tránsito ‘PR’, importante al viajar por carretera?

En Colombia, al igual que en todos los países, las carreteras están demarcadas con distintos tipos de señales de tránsito que tienen como propósito garantizar la seguridad vial, facilitar la orientación y mantener el orden en la vía.

Una de estas señales es la denominada 'Postes de Referencia' o SI-04, una señal informativa que cumple una función esencial para la ubicación y orientación de los usuarios en carretera. Sin embargo, muchos conductores desconocen su propósito o se preguntan si su omisión puede acarrear algún tipo de sanción.

¿Qué significa la señal de tránsito ‘PR’ o SI-04?

La señal SI-04, también conocida como “Postes de Referencia”, forma parte del grupo de señales informativas del sistema de tránsito en Colombia. Según el Manual de Señalización Vial adoptado en 2015, esta señal reemplazó a los antiguos mojones de concreto y actualmente es visible a lo largo de múltiples tramos viales del país.

Así era antes la señal de tránsito SI-04

Su diseño está estructurado para mostrar tres datos claves:



El número superior indica el kilómetro exacto en el que se encuentra el conductor.

exacto en el que se encuentra el conductor. Los dos primeros dígitos inferiores corresponden a la ruta .

. Los dos últimos dígitos inferiores identifican el tramo de dicha ruta.

Además de mejorar la visibilidad gracias a su retroreflectividad y materiales resistentes, esta señal permite a los usuarios ubicarse con precisión, lo cual es especialmente útil en situaciones de emergencia, ya que facilita a los servicios de atención y autoridades conocer la ubicación exacta del reporte o incidente.

Publicidad

¿Ignorar la señal ‘PR’ puede tener multa?

Aunque la señal SI-04 no impone una norma obligatoria como ocurre con las señales reglamentarias, su omisión no constituye, por sí sola, una infracción directa. Sin embargo, el Código Nacional de Tránsito establece sanciones generales para quienes no respeten la señalización vial en general:



En este contexto, la infracción A05 del Código sanciona a los conductores que no respeten las señales de tránsito con una multa de 4 salarios mínimos diarios legales vigentes (SMDLV), lo que equivale a $161.035 en 2025.

que no respeten las señales de tránsito con una multa de 4 salarios mínimos diarios legales vigentes (SMDLV), lo que equivale a $161.035 en 2025. Por otro lado, el Código contempla la infracción J01, destinada a quienes destruyan, alteren o retiren señales de tránsito. Este comportamiento representa un riesgo para la seguridad vial y se castiga con una multa de 3 salarios mínimos mensuales legales vigentes (SMMLV), lo que corresponde a $3.623.516 en 2025.

Dependiendo de la infracción, la Policía podrá inmovilizar su carro. Foto: Alcaldía de Bogotá

Clasificación y jerarquía de las señales de tránsito

En Colombia, las señales de tránsito están organizadas en cuatro categorías:



Señales reglamentarias : Indican normas de obligatorio cumplimiento.

: Indican normas de obligatorio cumplimiento. Señales preventivas : Advierten sobre posibles peligros.

: Advierten sobre posibles peligros. Señales informativas : Brindan orientación, datos sobre rutas, distancias o servicios.

: Brindan orientación, datos sobre rutas, distancias o servicios. Señales transitorias: Usadas en zonas con cambios temporales por obras u otros eventos.

En cuanto a la jerarquía, la prelación de las señales es la siguiente: